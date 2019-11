Belle réaction des Tiki Toa

Battus d’entrée par l’Italie jeudi, les Tiki Toa ont bien réagi face au Mexique en s’imposant 6 buts à 1. Avec un collectif retrouvé et un Franck Revel impérial dans ses buts, les joueurs de Naea Bennett sont toujours en course pour une qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde de beach soccer. Tahiti affrontera l’Uruguay lundi midi lors du dernier match de la phase de poule.

Les Tiki Toa devaient réagir après la lourde défaite subie jeudi contre l’Italie (12-4). La mission a été plus que remplie avec une belle victoire sans trembler face à des Mexicains valeureux mais trop limités sur le plan physique et technique. Les Tiki Toa sont maladroits et jouent avec la malchance en trouvant le poteau et la barre en début de match. Gervais Chan Khat finit par ouvrir le score en esquivant le défenseur mexicain avant de conclure d’une frappe précise.

Franck Revel effectue trois arrêts d’entrée de deuxième tiers temps pour maintenir Tahiti dans le match. Les Tiki Toa se font peur, Heirauarii Salem rate l’immanquable seul face au but et le Mexique manque d’égaliser mais voit son but refusé pour une main. Ariihau Teriitau double la mise sur penalty avant le doublé de Gervais Chan Khat en contre-attaque. Patrick Tepa manque un penalty qui aurait donné quatre buts d’avance à Tahiti avant le début du troisième tiers temps.

Le Mexique entretient l’espoir dès l’entame en réduisant la marque. Les Tiki Toa ne tremblent pas et c’est Labaste, pourtant grippé, qui redonne trois buts d’avance au tableau d’affichage après un retourné repoussé de Heimanu Taiarui. Angelo Tchen est expulsé pour un deuxième carton jaune, la conclusion d’une prestation et d’une Coupe du monde très décevante pour le vétéran. En infériorité numérique, les Tiki Toa résistent et creusent même l’écart grâce à Heimanu Taiarui. Patrick Tepa est récompensé et clôt la marque d’une frappe au ras du poteau. ll reste deux minutes à jouer et la messe est dite.

Les Tiki Toa s’imposent 6 buts à 1 et se replacent dans la course aux quarts de finale. Le goal average a été soigné, le collectif retrouvé et l’absence de Jonathan Torohia ne s’est pas faite ressentir avec la performance majuscule de Franck Revel dans les buts. Tahiti jouera sa qualification lundi face à l’Uruguay à 12h25, heure locale.

« On a perdu le premier match mais on avait bien joué, donc j’ai dit aux garçons de rester concentrés. Il fallait juste marquer des buts pour le deuxième match, c’est ce qu’on a fait donc on est contents. Cette victoire nous pousse à gagner le dernier match de groupe pour se qualifier pour les quarts de finale, mais on est confiants avec l’équipe qu’on a » déclare Naea Bennett au micro de TNTV après la rencontre. Tahiti n’a pas été absent des quarts de finale depuis 2013 et la Coupe du monde organisée au fenua.