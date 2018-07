Bertrand Piccard veut nous faire réaliser l’impossible

Bertrand Piccard, l’homme qui a fait le tour du monde à bord de l’avion solaire Solar Impulse sera à Tahiti le 10 août pour tenir une conférence sur le sujet « Comment réaliser l’impossible ». Cette conférence se tiendra à l’hôtel Intercontinental et est ouverte à tous.

Invité par l’association Te mana o te moana, Bertrand Piccard donnera une conférence à l’hôtel Intercontinental, le vendredi 10 août, sur le sujet « Comment réaliser l’impossible ». Psychiatre, explorateur, aviateur, aéronaute, le Suisse Bertrand Piccard a un curriculum vitae long comme le bras. Plus connu pour ses talents d’aéronaute, il a accompli le premier tour du monde en ballon sans escale, et comme pionnier dans l’aéronautique, avec son tour du monde à bord de Solar Impulse, il est un autre domaine où l’homme est reconnu. Celui de la médecine psychiatrique. Un domaine auquel il s’est intéressé suite à des expériences en vol acrobatique qui lui ont montré, « combien la performance provient avant tout de la conscience de soi-même dans l’instant présent, et à quel point la maîtrise du risque est utile pour gérer les aléas du quotidien ».

Ainsi, pour partager ses expériences et pour nous permettre de réaliser l’impossible, le « savanturier » Bertrand Piccard donne rendez-vous au public intéressé, le vendredi 10 août à 17h 30 à l’hôtel InterContinental Tahiti Resort and SPA, salle Hibiscus.