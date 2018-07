Les codeurs polynésiens de demain formés par le Cnam

Il manque des programmeurs informatiques en Polynésie. A l’heure où le numérique est omniprésent dans notre société, l’enjeu est d’importance pour la Polynésie, car rater le train de la révolution numérique ne sera pas sans conséquence pour le Pays. Pour pallier au manque, le Cnam en concertation avec le Séfi, a ouvert lundi une formation axée sur le codage.

Au vu de la pénurie de programmeurs en Polynésie, alors que la demande est en hausse constante de la part des entreprises locales, une formation de codage a démarré lundi au Cnam. Celle-ci se déroulera sur trente semaines.

Cette formation a été commanditée par le Sefi et le Conservatoire National des Arts et Métiers s’en est vu confier les rênes. La nécessité d’instaurer une formation au codage vient de la convergence de plusieurs constats, comme l’explique le directeur du Cnam, Christophe Gomez.

Selon Christophe Gomez, la Direction générale de l’économie numérique a mis en avant le besoin d’une centaine de codeurs, et, dans les années à venir, la demande mondiale est estimée à trois millions, d’où la nécessité de lancer cette formation.

Douze étudiants ont été sélectionnés après avoir passé une batterie de tests afin d’évaluer leur niveau et compétences. La formation durera trente semaines avec des stages en entreprise et débouchera sur un diplôme de niveau quatre, équivalent d’un bac ou bac pro. Théoriquement, au sortir de cette formation, les étudiants auront les bases nécessaires pour poursuivre plus loin leurs études. Car le Cnam permet aux élèves de valider, par son biais, les modules de formation. Cela dans le but de pouvoir obtenir le Bac +2 ou +3, soit en suivant des cours à distance ou bien en intégrant l’Université de Polynésie française.

Pour Eugène Sandford, Docteur ingénieur en informatique, et formateur« Il y a là une véritable filière économique à prendre pour des jeunes qui sortent du Bac ou qui ont une compétence informatique ».

Il est bien évident qu’en trente semaines, les élèves ne sauront pas tout sur le codage, mais en maîtriseront les bases. L’objectif est que les étudiants sachent comment élaborer un logiciel qui puisse tourner sur différentes plateformes, PC, Android ou bien Mac.

Teremoana Tetuanui est l’un des étudiants inscrits à la formation. S’il connaît déjà la programmation pour avoir suivi des cours au lycée, et en développer une passion, pour autant il avait besoin d’approfondir ses connaissances et surtout de faire un métier où il n’aura pas à se soucier de son avenir.