Bingo clandestin de Papara : peines avec sursis et amendes

Les juges ont dû se prononcer ce mardi sur une histoire d’organisation de jeux clandestins, le Bingo. Onze personnes sont impliquées dans cette affaire, mais seuls les organisateurs principaux ont été condamnés à des peines de prison, avec sursis.

De 2013 à 2015, un couple organisait des jeux clandestins dans un hangar dans la commune de Papara. Il est reproché aux différents prévenus d’avoir participé en bande organisée à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis ainsi que l’exécution en bande organisée d’un travail dissimulé.

« Les jeux d’argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire » déclare d’emblée le président du tribunal. En guise d’introduction, il a souhaité préciser que le système d’encadrement des jeux s’inscrit dans une double logique : la protection de l’ordre public et la protection de l’ordre social, avant de rappeler que ce délit peut faire l’objet d’une peine allant jusqu’à 7 ans de prison.

Une organisation bien rodée

Courant 2014, les services de la gendarmerie de Papara vont constater que depuis plusieurs mois, de nombreuses personnes se retrouvent le samedi soir dans un hangar situé au PK 35, 9, non loin de la mairie de Papara, dans des réunions au cours desquelles une personne s’exprime avec un micro. Très rapidement, en décembre de la même année, les gendarmes vont être destinataires d’un renseignement anonyme selon lequel un couple, Philippe Arnaud et Rachelle Ah Scha, organiseraient tous les samedis de 14h à tard dans la nuit des jeux de bingo où les lots en numéraire sont mis en jeu dans un but lucratif. Les gendarmes vont apprendre que ces réunions peuvent accueillir jusqu’à 1 000 personnes. Par ailleurs, le couple procéderait à des recrutements de croupières et de croupiers. Après plusieurs vérifications les services de la gendarmerie se rendent compte que le couple est connu pour des faits de même nature en 2013. Des vidéos et des photographies seront ensuite transmises à la gendarmerie prouvant l’organisation d’une soirée bingo en date du 13 décembre 2014. Les images montrent que de nombreuses personnes ont participé à cette soirée, 6 chapiteaux ont été installés et 4 bus ont notamment été mobilisés. Toujours d’après l’informateur anonyme, c’est un couple originaire de Faa’a, Albert Tuuhia et Diane Teraunu, qui seraient les organisateurs de cette soirée, les consorts Ah Scha et Arnaud leur ayant sous-loué la salle en question. Ainsi, selon ce même informateur, cette soirée aurait permis la vente de 150 carnets de 10 tickets d’un montant total de 15 millions de francs.

En ce mardi, Rachelle Ah Scha arrive péniblement à la barre. Chignon coiffé, elle se déplace en boîtant. La sexagénaire semble réaliser seulement maintenant ce que lui reproche le tribunal : d’avoir participé en bande organisée à la tenue d’une maison de jeux de hasard, ainsi que l’exécution en bande organisée d’un travail dissimulé. La dame se sera défendue comme elle a pu, évoquant ses faibles moyens financiers et ses difficultés du quotidien en tant que retraitée.

« Grâce au bingo, on mange mieux »

À la barre également, Philippe Arnaud, le compagnon de Rachelle Ah Scha. L’homme est entendu pour les mêmes faits. « J’ai commis une erreur et je le regrette (…) c’était une idée afin de nourrir notre famille ». « Grâce au bingo, on mange mieux » concède l’homme âgé de 75 ans. À la question du président du tribunal de savoir combien rapportait ce business, l’homme botte courageusement en touche et explique que c’est sa femme qui gérait « ce genre de choses ».

Également appelé à la barre, Albert Tuuhia, co-organisateur de jeux de Papara. Ce dernier se livre à une confession des plus surprenantes : « J’ai travaillé honnêtement pour le fonctionnement de ce business ». Et il justifie sa participation à cette activité illégale mais lucrative en expliquant qu’il devait « supporter les caprices financiers » de sa femme, Diane, elle aussi jugée dans cette affaire.

« Au bingo, le seul gagnant c’est l’organisateur »

Pour le procureur de la République, il s’agissait également de rappeler le fondement même du bingo, en « dans le Bingo, il n’y a que des lots en nature,. En l’occurrence dans cette affaire, il est question de gagner de l’argent ». Il est complètement faux de dire que le bingo est lucratif pour les joueurs, dit-il, « les seuls gagnants ce sont les organisateurs, ce sont eux qui vont percevoir les bénéfices » de ce business.

Les jeux sont faits pour les organisateurs du bingo

Dans son délibéré, le tribunal ne retient pas « la bande organisée » pour le délit d’exécution d’un travail dissimulé. Rachelle Ah Scha et Philippe Arnaud ont été condamnés à 2 ans de prison assortis avec sursis et à 1 million de francs d’amende. Albert Tuuhia et Diane Taraunu écopent d’un an de prison avec sursis et d’une amende de 500 000 francs. Par ailleurs, le tribunal prononce une confiscation de l’ensemble des scellés pour les 4 principaux protagonistes. Les autres, absents de l’audience, ont écopé de simples peines d’amende.