« Ce qui me touche le plus ici c’est la simplicité des gens »

Jarry est arrivé vendredi soir sur le fenua, après un passage à Nouméa, pour son spectacle du 30 mars sur le Motu de l’Intercontinental. Lundi matin, l’humoriste a donné une interview pour le moins « atypique », à son image, avant de s’envoler dans les îles pour découvert les fonds marins dont il est passionné.

C’est un Jarry, survolté et plus qu’heureux d’être en Polynésie qui a reçu les médias pour une conférence de presse avant son show « Atypique » prévu vendredi soir sur le motu de l’Intercontinental. Jarry avait déjà fait un petit « stop over » sur le fenua avant de se rendre en Nouvelle-Calédonie où son spectacle a conquis le public de Nouméa. De retour depuis vendredi soir, Jarry compte bien profiter de ces quelques jours de répits pour visiter la Polynésie. Ce week-end, il s’est rendu en ville, notamment aux roulottes, où il a pu rencontrer pour la première fois le public polynésien. Un véritable coup de foudre !

Et parmi les nombreux charmes que la Polynésie offre, Jarry est tout particulièrement attiré par la plongée. Plongeur aguerrie, il s’est envolé lundi midi dans les îles pour rencontre la faune sous-marine polynésienne. Un univers calme et tranquille -pourtant bien loin de l’image que Jarry dégage- qu’il affectionne particulièrement.

Toutes ces sorties lui ont bien évidemment permis de collecter des anecdotes et surtout d’adapter son spectacle au public local. En effet, 30 minutes du show ne sont composées que d’improvisations, ce qui permet un échange particulier avec le public. Jarry n’a pas voulu confier ses observations, préférant garder la surprise pour le spectacle. Un spectacle au thème universel, puisqu’il parle de recherche d’emplois. Et au-delà de ça, de l’image et du regard des autres.