« C’est l’appât du gain qui fait que Mercedes est aujourd’hui en prison »

L’avocate générale a requis contre le couple Dubaquier, qui a fait appel de ses condamnations, les mêmes peines qu’en première instance, soit 9 ans de prison pour Mercedes Dubaquier et 7 ans pour son époux Patrice Dubaquier pour « trafic d’ice », « blanchiment » et « association de malfaiteurs », ainsi qu’une amende solidaire de 300 millions de Fcfp.

Le couple Dubaquier faisait appel ce jeudi de sa condamnation relative à du « trafic d’ice », « blanchiment d’argent » et « association de malfaiteurs ». Dans cette affaire Patrice Dubaquier avait écopé de 7 ans de prison et son épouse Mercedes Dubaquier à 9 ans de prison ferme, et le couple était condamné solidairement à une amende douanière de 300 millions de Francs.

Mercedes Dubaquier conteste « les amendes douanières », ainsi que la saisie de l’ensemble de ses biens, voitures, appartement ou encore maisons. Elle dénonce la « sévérité » avec laquelle elle a été jugée. « C’est une affaire qui a été surdimensionnée » a-t-elle déclaré. Elle a raconté devant la cour d’appel que cette affaire de stupéfiants est « un concours de circonstances (…) je n’arrivais plus à payer les crédits pour mes sociétés et ma maison ». Elle explique aussi que ce sont ces problèmes et « les pressions » exercées par sa famille qui l’ont poussé à faire du trafic de stupéfiants. En effet, elle déclaré que l’un de ses cousins, Marc Collins, l’a convaincue d’investir dans la société Médias Polynésie,, propriétaire notamment de La Dépêche de Tahiti. Elle assure que finalement sa famille et elle ont tout perdu dans cette affaire. Et la création de ses sociétés était pour elle une manière de prendre sa revanche sur Dominique Auroy, qui avait ensuite racheté Médias Polynésie, et lui faire de la concurrence. Me Millet souligne que dans ce dossier il n’y a pas eu d’enrichissement personnel mais que sa cliente s’est d’abord préoccupée de payer ses employés ainsi que les charges dues à la Caisse de prévoyance sociale (CPS).

Toujours pas de nom pour le mystérieux « Monsieur M » de Mercedes Dubaquier

Mercedes Dubaquier explique qu’aujourd’hui elle est « soulagée » et qu’elle n’a plus de compte à rendre à personne car « je suis quelqu’un de pas bien et personne ne s’approche des personnes qui ne sont pas bien ». Elle affirme que quand elle s’est mise dans les affaires de stupéfiants tout était déjà organisé, et qu’elle n’a pas eu grand-chose à faire et qu’elle ne s’occupait pas de l’importation. « Je récupérais juste la drogue et je la revendais (…) c’est cela qui est terrifiant ».

Après deux ans et demi d’incarcération, Mercedes Dubaquier reconnaît qu’elle a pris conscience des dégâts que peut provoquer cette drogue. L’avocate générale lui a alors demandé « je ne comprends pas bien comment vous arriviez à obtenir ces quantités d’ice. Et d’ailleurs vous avez refusé de vous exprimer sur votre fournisseur importateur ».

Mercedes Dubaquier a alors répondu :« on ne m’a jamais donné de garantie sur quoi que ce soit, ni aucun avantage ». Son avocat Me Millet déclare qu’« on a un vrai problème dans notre arsenal législatif (…) on n’est pas en mesure de protéger une personne aujourd’hui ».

Son époux, Patrice Dubaquier, a contesté le blanchiment d’argent pour lequel il a été condamné. « Aujourd’hui je ne veux plus entendre parler de stupéfiants ». Il affirme avoir beaucoup de regrets et qu’il s’en veut d’avoir « été entraîné dedans ».

L’avocate générale a déclaré dans ses réquisitions que « Mercedes veut faire croire que c’est une femme faible, mais je ne le crois pas du tout. Elle a de la chance d’avoir le soutien inconditionnel de son mari ». Pour elle Mercedes Dubaquier est une « femme d’affaires ». L’avocate générale a considéré que les faits d’importation sont établis de même que l’association de malfaiteurs, même si la prévenue minimise les faits. « C’est l’appât du gain qui fait que Mercedes est aujourd’hui en prison ». Elle a rappelé les conséquences que cette drogue a sur les familles : « c’est un véritable fléau (…). Se faire de l’argent sur le dos de ces personnes est extrêmement grave ». À l’adresse des juges, l’avocate générale a affirmé « il ne faut pas se laisser embrouiller ». Elle a aussi rappelé que ce sont plus de 235 millions qui ont été versés sur le compte des sociétés, « vous avez beau être magistrat jamais de toute votre vie vous ne pourrez virer cette somme d’argent ». L’avocate générale a donc dans ses réquisitions demandé à ce que les peines de prison, ainsi que les amendes et les saisies, soient confirmées.

Le délibéré sera rendu le 12 décembre prochain.

