Covid-19 : 56 hospitalisations, 13 décès

Les autorités ont annoncé deux nouveaux décès liés à la pandémie. Si l’hôpital est encore loin de la saturation, la vitesse de propagation du virus a de quoi inquiéter.

La direction de la Santé a confirmé 3511 cas de coronavirus depuis la réouverture des vols, le 15 juillet, dont près de 10% (322 cas) ces dernières 48 heures. 349 personnes, testées positifs la semaine dernières, ayant été autorisées à sortir d’isolement après 7 jours sans symptômes, le nombre de cas actifs ne progresse pas (1073), après le bond du weekend dernier.

Du côté de l’hôpital, l’activité de la filière Covid est de plus en plus soutenue. 56 personnes contaminée sont aujourd’hui pris en charge, dont 9 en réanimation. La filière Covid, créée pour être extensible, peut accueillir jusqu’à 250 malades. Mais, comme le précisait récemment le président de la commission médicale d’établissement, chaque lit occupé est un lit en moins pour des patients atteints d’autres pathologies ou admis en urgence.

70% des cas dans la zone urbaine de Papeete

Les autorités ont aussi rendu publique, hier, une nouvelle cartographie de l’épidémie. Plus d’une centaine de cas ne sont pas répertoriés sur la carte (« en cours de géolocalisation ») : on sait déjà par exemple, par la mairie de Uturoa, que Raiatea compte 14 cas actifs et non pas 4. La carte permet toutefois d’estimer que la zone urbaine Paea – Mahina regroupe près de 70% des cas actifs. Une proportion en baisse ces dernières semaines, à mesure que l’épidémie se propage dans d’autres communes, voire d’autres îles. A noter qu’en dehors de Moorea (54 contaminés hier), des cas ont été confirmés et isolés à Raiatea, Bora Bora, Huahine, Takaroa et Nuku Hiva.