Décès de Hoane : les autorités de l’État et du Pays à Ua Pou et Nuku Hiva

Le haut-commissaire, Dominique Sorain, le président de la Polynésie française, Édouard Fritch, accompagné du ministre de la Santé Jacques Raynal, et du chef de la subdivision administrative des îles Marquises, Guillaume Audebaud, se sont rendus dans l’archipel des Marquises, d’abord à Nuku Hiva, puis à Ua Pou par bateau.

Les autorités de l’État et du Pays ont tenu à se rendre à Ua Pou pour rencontrer d’une part la famille du petit Hoane et d’autre part les maires des six îles des Marquises et les représentants de l’archipel à l’assemblée de la Polynésie française, conviés pour cette occasion, afin d’échanger sur les moyens mis en place en matière d’évacuation sanitaire, et plus particulièrement avec le soutien de l’État, pour le projet de navire de sauvetage en mer.

Dès leur arrivée à Ua Pou, en début d’après-midi, les autorités ont été accueillies par le collectif Hoane, sur le quai de Hakahau. Les autorités ont reçu les représentants de ce collectif, qui souhaitaient connaître les détails des circonstances qui ont mené au décès du nourrisson Hoane et demander des explications sur des questions qui restaient en suspens au sein des familles de Ua Pou. Avant la rencontre avec le collectif, le maire Joseph Kaiha de Ua Pou, ainsi que le haut-commissaire Dominique Sorain et le président Edouard Fritch se sont adressés au public présent. Pour le président Fritch, « le drame de Hoane ne doit pas nous diviser ou nous opposer. Bien au contraire. Cela doit nous unir pour qu’un drame similaire ne se reproduise plus ». Le haut-commissaire a fait part « de la pleine solidarité des autorités au deuil de la famille ». Il a également tenu à réaffirmer que les moyens aériens de l’État sont pleinement et quotidiennement mobilisés pour assurer la sécurité de tous les Polynésiens.

La rencontre avec le collectif a duré plus d’une heure au cours de laquelle le ministre de la Santé a longuement explicité l’ensemble du processus médical et d’évacuation sanitaire. Le président Édouard Fritch a confirmé son accord pour qu’un hélicoptère de Tahiti Nui Hélicoptères puisse être basé aux Marquises dans les prochains mois, au nom de la solidarité, malgré le déficit probable d’exploitation de ce service. En outre, la directrice de l’hôpital de Taiohae a annoncé l’arrivée d’un appareil d’échographie à Nuku Hiva d’ici 15 jours. Le président Édouard Fritch a également confirmé l’achat d’un scanner pour l’hôpital de Taiohae. Il a insisté sur l’apport essentiel de la télé-médecine, grâce au câble Natitua, pour les multiples îles des archipels de Polynésie française.

Pour sa part, le haut-commissaire a confirmé le financement accordé par l’État pour la construction d’un navire de sauvetage dédié aux Marquises, avec une finalisation du partenariat Etat-Pays-Codim pour ce projet. Ce navire sera également équipé pour effectuer des évacuations sanitaires.

Une rencontre avec les six maires des Marquises et le conseil municipal de Ua Pou a suivi dans l’après-midi. Au cours de leurs échanges, les autorités de l’Etat et du Pays ont confirmé leurs engagements respectifs pour améliorer les moyens d’évacuation sanitaire prévus aux Marquises. Ils ont évoqué le dossier de l’hélicoptère, celui du scanner, des moyens de transport maritimes et avec également un renforcement des moyens humains au sein des structures médicales par des médecins et des infirmières. En fin de journée, le président Édouard Fritch et le haut-commissaire ont rencontré les jeunes parents de Hoane à la mairie. Un rassemblement religieux à l’église Saint Etienne et un recueillement devant la tombe de Hoane ont clôturé la visite des autorités.

Après avoir quitté Ua Pou très tôt lundi matin, le haut-commissaire et le président se sont rendus à l’hôpital de Taiohae, à Nuku Hiva, pour une visite des récentes installations. Le président a ainsi pu constater avec satisfaction les travaux de rénovation effectués à l’unité de maternité, le nouveau bâtiment de quatre chambres dédié à l’oncologie et pouvant accueillir huit patients, l’unité de radiologie avec la radiographie, la mammographie, l’échographie et prochainement le scanner, l’unité d’ophtalmologie et le laboratoire sanguin. Le haut-commissaire a également souligné les efforts consentis dans le cadre du partenariat santé solidarité État/Pays, et plus particulièrement le soutien financier de l’Etat dans le domaine de l’oncologie.

