Des proches de Flosse lancent un recours pour faire radier Michel Buillard des listes de Papeete

Gaston Flosse contre-attaque. Alors que ses demandes d’inscription sur les listes de la capitale butent toujours sur la question de son domicile réel, plusieurs de ses proches tentent d’en faire radier l’actuel maire, candidat à sa propre succession.

D’après nos confrères de TNTV, ce sont trois proches du leader du Tahoera’a qui ont déposé cette requête, qui pourrait être étudiée dès vendredi par les juges. Elle vise Michel Buillard, maire de Papeete depuis 1995 et ancien ministre et vice-président de Gaston Flosse au gouvernement, mais aussi sa compagne. D’après les requérants, le couple vivrait sur la commune de Pirae, et non dans la capitale.

Début février, alors que sa première demande d’inscription avait été refusée par la mairie et la commission électorale, le Vieux lion avait déjà menacé, à demi-mot, de déclencher ce genre de recours. « En politique, il faut avoir de bonnes munitions et surtout, savoir quand tirer », souriait alors le leader orange, brandissant un dossier marqué « radiations ». Aucun nom n’avait alors été révélé.

Gaston Flosse a depuis déposé une seconde demande, elle aussi refusée, sur fond de doute sur la réalité de sa domiciliation dans un petit studio situé à l’intérieur du siège du Tahoera’a, rue Cardella. Trois jours plus tard, la mairie de Papeete et Michel Buillard avaient conjointement déposé plainte pour faux et usage faux à l’encontre de l’ancien maire de Pirae, sa compagne, son parti et un de ses proches concernant le bail de cet habitation. Une enquête est en cours sur ce sujet. Gaston Flosse a en outre lancé un pourvoi en cassation après une décision défavorable du tribunal de Papeete dans ce dossier, qui mobilise décidément beaucoup la justice.