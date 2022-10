Des muscles et des ambitions au Tino Nui Contest

La première édition de cette compétition de bodybuilding, organisée entre autres par Manu Buchin, a eu lieu samedi soir au Grand Théâtre. Parmi les gagnants « toutes catégories » de cette soirée, qui devrait être le point de départ de beaucoup d’autres compétitions, Tauhiro Yip, Vaihere Desolier, Tevanui Cipriani et Bryan Gobrait.

Ils étaient une cinquantaine, ce samedi soir à venir poser et défiler sur la scène du Grand théâtre de la Maison de la culture. Le Tino nui Contest, compétition organisée à l’initiative de Manu Buchin, ancien champion d’Océanie de culturisme et figure de la salle Gym Zone, de Seiji Won et Yves-Édouard Malakai. Un évènement qui avait une ambition : rassembler les spécialistes du pays dans un cadres conforme aux normes internationales de compétition, et ainsi travailler au rayonnement du culturisme tahitien hors de ses frontières. Dans les coulisses, quelques minutes avant l’entrée en scène, on croise des novices de la discipline, comme Teddy Teng ou Steven Haoa-Bellais, mais surtout des têtes – et des muscles – bien connus dans le milieu. « Bikini », « men’s physique », « men’s classic », « bodybuilding » et, pour la première fois, « big mass », une catégorie qui aurait pu attirer davantage… À chacun son concours, avec toujours la volonté de mettre le mieux possible en valeur les centaines d’heures de travail du corps que la plupart des candidats ont enduré.

À commencer par la catégorie reine, le Building, où les athlètes doivent présenter une musculature la plus équilibrée et harmonieuse possible. À ce jeu, c’est le très populaire Tauhiro Yip qui l’emporte en bodybuilding « toutes catégories » devant Garry Colombani. Le men’s physique, catégorie qui s’appuie moins sur la masse musculaire, mais davantage sur la forme en « V » du haut des corps, et qui permet des poses plus décontractés, a été dominée par Bryan Gobrait, devant Marurai Raoul, notamment. Toujours chez les hommes, le titre en Classic Physique, un « retour aux sources » du culturisme avec une attention particulière aux qualités de pose et de défilé est allé à Tevanui Cipriani. Enfin, la catégorie la plus applaudie a peut-être été celle des bikini, où l’harmonie de la musculature et du corps prend le pas sur le dessin de chaque muscle. C’est Vaihere Desolier qui tire son épingle du jeu parmi la quinzaine de participantes, devant notamment Cindy Leroux.

Les organisateurs promettent que cette première du Tino Nui Contest ne sera pas une dernière. Et que les athlètes titrés samedi soir auront l’occasion de briller à l’international. En attendant une autre compétition est prévue pour le weekend prochain : le Roberto Cowan Legacy Contest, qui aura lieu sur la même scène.