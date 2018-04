Ellen DeGeneres raconte ses vacances en Polynésie

La célébrissime animatrice américaine de talk-show, Ellen DeGeneres, est revenue le 3 avril dernier dans son émission sur ses récentes vacances en Polynésie française. Des vidéos et photos du fenua qui ont été visionnées par des millions de fans.

Ellen DeGeneres, l’animatrice américaine de l’un des talk show les plus populaires au monde, est revenue le 3 avril dernier dans son émission sur ses récentes vacances en Polynésie française. Visiblement émerveillée par les eaux cristallines et le dépaysement de ses vacances, l’animatrice a brossé un portrait paradisiaque du fenua. Ses vidéos et photos de vacances sur les réseaux sociaux ont été appréciées par des millions de fans à travers le monde. Un nouveau gros coup de pub pour le fenua !

Happy Spring Break, Everybody. Une publication partagée par Ellen (@theellenshow) le 27 Mars 2018 à 9 :07 PDT