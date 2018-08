Encore des progrès à faire pour l’observation des baleines

Les baleines commencent à arriver dans les eaux polynésiennes. Ces géants des mers sont à la recherche des endroits les plus confortables pour mettre bas, et garder leur baleineau loin des prédateurs. Leurs endroits de prédilections se situent près des côtes et dans les baies. Mais là ce sont des prédateurs d’un autre genre qui les guettent… L’espèce humaine. Malgré un meilleur respect des règles d’approche, certains comportements n’évoluent pas.

Depuis quelques temps les raisons sociaux se font l’écho de l’arrivée des baleines dans nos eaux. Îles-Sous-Le-Vent, Australes, Tuamotu, Tahiti et Moorea représentent pour ces mammifères de véritables sanctuaires où ils pourront se reposer et mettre bas. A condition de ne pas avoir des armadas de bateaux qui leur tournent autour pour les observer au plus près.

Concernant l’approche de ces mammifères, le code de l’environnement à fait l’objet d’une modification en mars 2018, et la biologiste et présidente de l’association Mata Tohora, Agnès Benet, constate une nette amélioration chez les professionnels et plaisanciers qui se montrent plus respectueux envers les animaux. Mais il en reste qui font encore la sourde oreille.

Mata Tohora continue donc ses campagnes de sensibilisation, d’autant que chaque année de nouveaux arrivants s’installent et ceux-ci doivent être informés des nouvelles règles d’approche.

Autre mammifère qui entre dans la catégorie des animaux à protéger, le dauphin à long bec.