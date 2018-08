Tahiti s’impose face à la Papousie-Nouvelle-Guinée

L’équipe U19 de Tahiti s’est imposée 6 buts à 0 mercredi soir lors de son deuxième match dans le tournoi des nations de l’Océanie. Un match marqué en deuxième mi-temps par trois cartons adressés à la PNG après la sortie de Samuel Liparo suite à un coup.

Mercredi soir au stade Pater, les Aito Taure’a, les U19 de Tahiti, ont joué leur deuxième match du tournoi face à la Papousie-Nouvelle-Guinée (PNG). Plus simple que face aux néo-zélandais, les favoris, les tahitiens ont mis la pression aux joueurs de la PNG durant toute la première mi-temps. Tellement que les Aito Taure’a sont sortis à la pause avec 4 buts d’avance. Le premier but a été inscrit dans les premières minutes de match par Terai Bremond. 16 minutes plus tard, un corner vient trouver la tête de Roonui Tehau qui marque le second but. Puis à la 32e minute, Terai Bremond réalise un doublet. Juste avant la pause, c’est Yann Vivi qui enfonce le cloue.

En deuxième mi-temps après un cinquième but inscrit par Eddy Kaspard à la 71e, le ton est monté entre les deux équipes. Le numéro 18 tahitien, Samuel Liparo, est sorti sur civière après avoir reçu un coup. Après de longues minutes, trois joueurs de PNG : Sylvestre Luke, Dopson Noi et Kimson Kapai sortent sur trois cartons rouge. Le joueur des Aito Taure’a, Hennel Tehaamoana, a également écopé d’un carton jaune. La PNG a donc terminé le match à 8 joueurs.

A la 86e, Tahiti fini d’assommer la PNG avec un sixième but inscrit par Roonui Tehau. Le match se conclut sur le score sans appel de 6 buts à 0.

Samedi, les Aito Taure’a rencontrent Tonga, pour leur dernier match de poule.