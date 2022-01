Félix Faatau de retour en cour d’appel, réponse le 7 avril

L’ancien maire de Huahine comparaissait à nouveau devant la cour d’appel de Papeete ce jeudi : le jugement qui lui avait valu 2 ans de prison ferme et 5 ans d’inéligibilité a été annulé par la Cour de cassation. L’avocat général a requis la confirmation du jugement de première instance.

En juin 2018, l’ancien maire de Huahine Félix Faatau, dénoncé par son successeur Marcelin Lisan, avait été condamné à 18 mois de prison ferme, 5 ans d’inéligibilité et 200 000 Fcfp d’amende pour détournements de fonds publics commis entre 2008 et 2011. C’était sa 5e condamnation pour des faits similaires, mais le tavana protestait de sa bonne foi, assurant ne pas réellement savoir ce qui était permis ou pas, et avait décidé de faire appel.

En août 2019, la cour d’appel n’avait pas été sensible à l’autoportrait de l’élu en « bon père de famille » qui avait pris des chemins détournés à l’insu de son plein gré, entre autres pour assurer le fonctionnement de la cantine scolaire pendant une grève, ou pour utiliser les véhicules municipaux au profit de l’entreprise de son frère. Elle l’avait alourdi sa peine en la portant à 2 ans de prison ferme et en maintenant les autres condamnations.

À moins d’un an des élections municipales, Félix Faatau décide de se pourvoir en cassation pour tenter d’échapper à l’inéligibilité. La Cour de cassation a alors annulé le jugement de la cour d’appel de Papeete, estimant la décision insuffisamment motivée. Le retour en cour d’appel se tenait ce jeudi. L’avocat général a demandé la confirmation de la peine prononcée en première instance. Le délibéré sera rendu le 7 avril prochain.