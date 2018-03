Fenua insoumis appelle à voter blanc

Fenua insoumis ne sera pas présent pour ces élections territoriales. Le jeune mouvement n’a pas réussi à réunir les 73 personnes pour constituer sa liste. Fenua insoumis appelle donc à voter blanc pour ces élections.

Fenua insoumis ne présentera pas de liste pour les élections territoriales. Le mouvement n’a pas réuni les 73 personnes nécessaires à sa constitution et ce « en raison des règles de scrutin (…) injustes et antidémocratiques », explique Fenua Insoumis dans un communiqué. Le mouvement considère en effet que les règles « imposées par la loi n°2018-51 du 31 janvier 2018 » sont en faveur des grands partis tels que « le parti présidentiel » ainsi que le Tahoeraa et le Tavini qui, selon lui, sont « depuis trop longtemps au pouvoir ». Le mouvement rappelle dans son communiqué qu’il lutte contre la « corruption et le clientélisme (…) et rejette toute forme d’alliance contre-nature, à géométrie variable ou de dernière minute ». Fenua Insoumis appelle les électeurs « courageux et incorruptibles (…) à exprimer leur ras-le-bol en votant blanc » pour que cesse « l’oligarchie des trois partis en place ».