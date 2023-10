Francis Cabrel : « J’espère ne pas être seul à chanter ! »

Dix-sept ans après son dernier passage, le mousquetaire français revient sur la scène de To’ata samedi et dimanche. Accompagné par quatre musiciens et trois choristes qui l’accompagnent dans sa vie musicale depuis plusieurs dizaines d’années, il est bien décidé à faire chanter le public polynésien. Le concert prévu samedi se jouera à guichet fermé, mais il reste encore quelques places disponibles pour celui de dimanche.

Il est prêt à pousser la chansonnette. Francis Cabrel avec ses « chansons qui résistent au temps » promet au public polynésien « très chanteur » deux soirées d’exception. Après s’être remis du « magnifique et puissant » accueil prévue par SA Productions à l’aéroport, le mousquetaire de la chanson française va pouvoir proposer ses plus grands succès sur la scène de To’ata. Il s’agit là « peut-être » du concert qui viendra clore son « Trobador Tour », après deux ans à parcourir les scènes de l’Hexagone.

Le groupe fête son jubilé

Pour le natif d’Agen, ses quatre musiciens et ses trois choristes – « sa famille musicale », comme il les appelle – cette halte au fenua est aussi synonyme de récompense puisque le groupe célèbre au passage son jubilé. « Il nous tarde toujours de se retrouver donc j’espère que ces concerts seront à la hauteur de nos retrouvailles », se réjouit l’artiste qui partage avec sa troupe entre 15 et 30 ans de vie musicale.

Une réussite « transgénérationnelle »

Cette vedette française qui s’est toujours montrée au naturel fait partie de ces grands noms de la chanson au parcours sans faute. À l’aube de ses 50 années de carrière, il rencontre toujours autant de succès. Une réussite « transgénérationnelle » qui le ramène à Tahiti pour la troisième fois. Un succès sans frontières pour ce grand maître de la musique. « Mes chansons voyagent plus que moi… c’est magique », dit le chanteur agréablement surpris d’avoir rencontré, au marché de Papeete, des curieux souhaitant connaître les titres qu’il interpretera sur scène.

« Je balaye 40 ans de musique »

Et des fans, il en a des milliers au fenua puisque 17 ans après son dernier passage, son retour a créé un réel engouement : « Les gens ont l’air de ne pas m’avoir oublié, ça fait plaisir ». Le chanteur qui a remarqué « beaucoup de guitares et de ukulele dans les rues » espère ne « pas être seul à chanter » samedi et dimanche. « Je balaye 40 ans de musique, je survole tous mes albums et pas le dernier exclusivement », précise t-il encore. Il interprétera donc deux voir trois nouveaux titres, mais surtout ses tubes tels que Sarbacane, Je l’aime à mourir, Les Murs de poussière, Petite Marie, ou bien Encore et encore...

Le concert initial prévu ce samedi se jouera à guichet fermé avec plus de 5 000 personnes sur cette seule soirée. Pour la date de dicmanche, à laquelle Francis Cabrel a bien volontiers donné son accord face à la demande de ses fans, 3 000 places étaient d’ores et déjà réservées jeudi matin. Quelques places sont encore disponibles sur ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour ou directement chez Radio 1 à Fare ute.