Francophonie : Minarii Galenon propose la création d’une charte anti fake news

Lors d’une réunion de la commission de l’éducation de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, Minarii Galenon a souhaité que l’ensemble francophone élabore une charte de protection contre les « infox » et travaille sur le décrochage scolaire.

Minarii Galenon, présidente de la commission de l’éducation à l’assemblée de la Polynésie française et membre de la section Polynésie française de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, a participé la semaine dernière, avec une quarantaine d’autres parlementaires de l’ensemble francophone, à une réunion de la commission de l’éducation, de la communication et des affaires culturelles (CECAC) de l’APF qui s’est déroulée en visioconférence.

La conférence portait sur la gestion de l’éducation, de la culture et de la communication dans le contexte de la pandémie de covid-19.

Une charte contre la désinformation

La désinformation liée aux questions de santé face à la Covid-19 et les moyens de lutte contre les fake news, développés par Arnaud Mercier, professeur en sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, ont donné lieu à un débat riche et pertinent. Sur ce sujet, Minarii Galenon a fait la proposition appréciée de mettre en place une charte internationale sur la protection de l’Homme contre les fake news.

La visioconférence s’est terminée par un échange d’idées concernant les futurs thèmes pouvant être abordés par la commission. Ont ainsi été proposés le sport et la francophonie ainsi que le décrochage scolaire dans l’espace francophone. Sur ce dernier point, Minarii Galenon a insisté sur l’importance de la prise en compte de l’échec scolaire dans les pays francophones, sujet d’inquiétude partagé par l’ensemble de la représentation polynésienne.