Fret inter-îles : le Hava’i arrive en renfort

Le nouveau navire de la SNP, acheté d’occasion en Norvège, est arrivé au port de Papeete après une longue traversée. Il devrait renforcer, d’ici la fin du mois d’avril, les lignes d’approvisionnement des Raromatai. En attendant, d’ici 2025, le Havaikinui 2 en construction.

Du renfort dans le port de Papeete. Arrivée hier, le Hava’i est le nouveau bateau de la Société de Navigation Polynésienne (SNP) qui fait partie du groupe Martin (La Brasserie de Tahiti…) et qui exploite déjà le Hawaikinui et le Nukuhau. Malgré sa coque bleue éclatante, il ne s’agit pas d’un cargo neuf, mais d’un navire construit en 2007 et qui naviguait jusqu’à récemment en Norvège, sous le nom de Kristian With. La SNP, qui recherchait un nouveau caboteur avec grue intégrée depuis longtemps, a sauté sur l’occasion de sa mise en vente. Avec ses 86 mètres il est capable d’embarquer jusqu’à 2000 tonnes de fret. Un bon coup de pouce pour les lignes inter-îles et notamment celles de Raromatai, sur lesquelles il sera déployé d’ici un mois. Le temps d’effectuer les formalités de douanes, et de roder les équipes de bord et à terre, soit une vingtaine de personnes, d’après la direction de la SNP.

La compagnie a aussi commandé un autre navire, neuf cette fois, le HawaikiNui 2, un roulier de 87 mètres qui doit être construit par les chantiers néérlandais Royal Bodewes et prendre le relais du Hawaikinui en 2025.