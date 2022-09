Grève des pompiers : pas de vols dans les îles à partir de ce vendredi

Malgré plusieurs avancéEs et un projet de protocole, le syndicat des pompiers d’aérodrome, rattaché à la Fraap, n’a pas trouvé d’accord avec le gouvernement. Son préavis de grève rentrera donc en action ce vendredi : aucun vol commercial domestique ne pourra être assuré entre Tahiti et les îles, mises à part Bora bora, Raiatea et Rangiroa et à l’exception des évasans. Le point bloquant : une revalorisation salariale demandée depuis 2017.



Éducation, impôts, DICP, DGAE, informatique… La Fédération de rassemblement des agents des administrations de Polynésie (Fraap) avait déposé des préavis couvrant une douzaine de services et directions du Pays. Depuis hier, des discussions avaient donc lieu avec les ministères concernés pour faire avancer les protocoles d’accord, qui sont, d’après la présidence « prêts à être signés » depuis ce matin. La grève devrait donc être évitée partout… ou presque. Comme le présageaient beaucoup, les négociations se sont terminées par un échec à la direction de l’Aviation civile. Les pompiers d’aérodrome, centre de gravité du mouvement de la Fraap, ont obtenu des avancées en matière de concertation interne, de temps de travail ou de paiement des heures majorées. Ils disent aussi voir « accepté le compromis » sur plusieurs points – pas d’audit mais une « information » sur la taxe aéroportuaire et pas « d’enquête administrative », mais un groupe de travail sur les « risques psychosociaux » – mais ont maintenu leur demande de revalorisation salariale déjà mise sur la table en 2017.

Une demande à laquelle le vice-président Jean-Christophe Bouissou, notamment en charge des Transports interinsulaires, n’a pas donné suite, proposant seulement un calendrier de travail sur les questions salariales. « On a été patient, explique Gérard Barff, chef de file du syndicat des pompiers d’aérodrome de l’Aviation civile et membre du bureau exécutif de la Fraap. Il y a eu le Covid, on a mis en veille, on a repris les discussions en début d’année, et ils continuent à nous mener en bourrique, à noyer le poisson… C’est pour ça qu’on a déposé le préavis de grève avec ce point important, qui devait déjà être engagé depuis 2017. Il y a non-respect du protocole d’accord, donc on va en grève ».

Sans engagement de la part de Jean-Christophe Bouissou, 43 aéroports des îles devraient être paralysés dès ce vendredi. « La mobilisation, ça va être 100% », assure Gérard Barff, qui précise que les 150 pompiers concernés n’assureront l’encadrement que des seuls vols d’évasans. Les vols internationaux ou ceux qui relient Tahiti-Faa’a à Bora Bora, Rangiroa ou Raiatea, tous gérés par ADT et non par la Direction de l’aviation civile, ne sont pas non plus concernés.

Un revirement « incompréhensible » d’après Jean-Christophe Bouissou

Dans un lettre ouverte aux pompiers d’aéroport, Jean-Christophe Bouissou a expliqué sa position dans cette négociation. Le ministre assure qu’un accord avait dans un premier temps été trouvé avec la Fraap, qui a par la suite refusé de signer le protocole en l’état. Un revirement « incompréhensible » insiste le vice-président. Le blocage viendrait d’une demande de revalorisation générale de 20% des indemnités de sujétions spéciales (ISS), accompagnée d’augmentations plus spécifiques. Le gouvernement a proposé un planning de travail pour analyser ces demandes salariales. « J’appelle l’ensemble des agents concernés à faire preuve de responsabilités. Je sais pouvoir faire confiance en votre sens du service public en faveur de la population et je souhaite que vous sachiez que la position ferme du gouvernement de ne pas céder au chantage et aux intérêts particuliers manifestés n’empêchent aucunement la signature du protocole d’accord et la sortie effective du conflit ». Des deux côtés de la table, on dit garder la « porte ouverte ». Celle des aérodromes restera close.

Lettre ouverte de Jean-Christophe Bouissou aux pompiers d’aéroport :