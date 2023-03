Grève générale du 7 mars : des discussions mais pas de porte de sortie

Le gouvernement et l’intersyndicale ont discuté ce vendredi durant un peu moins de deux heures du préavis de grève générale qui doit entrer en action mardi. Les 14 revendications des grandes centrales du pays ont été précisées, mais les réelles négociations ne devraient pas démarrer avant lundi.

Le premier round de négociations entre les représentants de l’Intersyndicale et le gouvernement a débuté cet après-midi au ministère des Finances. Quatorze points sont inscrits au préavis déposé mercredi. Et c’est à Yvonnick Raffin, accompagné notamment de la ministre du Travail Virginie Bruant, qu’est revenu le soin de les lister et les préciser avec les représentants des cinq centrales du pays. Certaines revendications, comme l’opposition à la retraite à 64 ans – une réforme métropolitaine – ne concernent pas directement le gouvernement, a précisé d’entrée de jeu le ministre, qui a donné la position de l’exécutif sur le reste, « sans aucun point de tension ». Après ce « dégrossissement » des négociations, le ministre des Finances a proposé une nouvelle rencontre aux syndicats lundi après-midi. D’autres demandes, comme la reprise des négociations salariales de branche pour ajuster l’ensemble des grilles de salaires à l’inflation, sont davantage destinées au patronat, que l’intersyndicale rencontrera lundi. Sans accord, une grève générale et illimitée débutera mardi dans le public et le privé.