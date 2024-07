La cérémonie de remise des prix du Heiva i Tahiti 2024 s’est déroulée mercredi soir à To’ata. Hitireva remporte le prix Madeleine Moua devant Tahina nō Uturoa et Ia Ora te Hura. Dans la catégorie Hura Ava Tau, c’est Heitoa qui remporte le prix Gilles Hollande et pourra donc pour sa prochaine participation au Heiva, concourir dans la catégorie Hura Tau. Aïe Manuel et Noah Mendelsohn sont les meilleurs danseurs. Côté chant, Tamari’i Mataiea, Tamari’i Mahina Raromata’i et Nūnaa Rurutu s’imposent dans leur catégorie.

Les lauréats 2024 Danse Meilleur groupe en Hura Tau (professionnel) : Hitireva Tahina nō Uturoa Ia Ora te Hura Meilleur groupe en Hura Ava Tau (amateur) : Heitoa ‘O Nounouhia nō Papara Tā’ai Meilleure danseuse : Aïe Manuel (Heikura Nui) Dhaysie Testevuide (Hitireva) Tikea Demesy (Heitoa) Meilleur danseur : Noah Mendelsohn (Ia Ora te Hura) Samuel Teriimana (Hitireva) Maui Tehaai (Tahina nō Uturoa) Plus beau costume : Ia Ora te Hura pour le costume Hura nui Ia Ora te Hura pour le costume végétal Meilleur orchestre (imposé) : Heikura Nui Meilleur orchestre (création) : Tamari’i Mataeia Heikura Nui Tahina nō Uturoa Meilleur auteur : Hitiura Mervin (Tā’ai) Meilleur compositeur – Manuhei Tehahe (Heikura Nui) Meilleur Ra’atira Ti’ati’a – Francky Tehiva (Heitoa) Meilleur ‘aparima : Heitoa Meilleur ‘Ote’a : Hitireva Meilleur ‘Orero : Teiva Manoi dit Minos (Hitireva) Meilleur Pa’o’a – Hivinau – Tā’ai Prix spécial écriture : Toanui Salmon (Ia Ora te Hura) Prix spécial engagement : Heimanu Tehahe (Heikura Nui) Prix spécial – meilleur orchestre d’accompagnement : Tahina nō Uturoa

Chant : Tā rava Tahiti Tamari’i Mataiea Te Pape Ora nō Papofai Te Noha nō Rotui Tā rava Raromatai Tamari’i Mahina Raromata’i Te Manu Ai’a Ahi Ora Tā rava tuha’a pae Nūna’a Rurutu Tamariki Rapa Tamari’i Tuha’a Pae nō Mahina Himene ru’au Te Pape Ora nō Papofai Ahi Ora Te Manu Ai’a Ute Paripari Tamari’i Mahina Raromata’i Ahi Ora Tamari’i Tuha’a Pae nō Mahina Pā ta’uta’u Nūna’a Rurutu Tamariki Rapa Ahi Ora Grand prix Tumu Ra’i Fenua : Te Pape Ora nō Papofai Meilleur auteur : Maurice Rurua (Te Noha nō Rotui) Meilleur compositeur : Pierrot Faraire (Tamariki Rapa) Meilleur Ra’atira Ti’ati’a Himene : Benjamin Colombani (Ahi Ora) Meilleur costume : Ahi Ora Prix spécial (pour les hā ’u) : Tamari’i Mataiea



