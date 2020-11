Il faut #SaveRadioTefana

À quelques jours de l’ouverture de son procès en appel, Radio Tefana est inquiète. Inquiète pour son avenir suspendu à la menace d’une amende de 100 millions à payer, qui pourrait sonner le glas du « maohi spirit », inquiète pour la liberté d’expression et inquiète surtout pour ses employés. Pour que cette radio survive, Heinui Le Caill, président de l’association Te Reo o Tefana, lance un appel à la population.

Il ne fait pas bon d’œuvrer au sein des médias en ce moment. Entre rédaction télé décimée par le covid, titre de presse écrite sous la menace d’une liquidation judiciaire et Radio Tefana qui risque de voir en appel sa peine de première instance confirmée, à savoir s’acquitter d’une amende de 100 millions Fcfp, l’horizon médiatique n’est pas au beau fixe. C’est pourquoi Te Reo o Tefana, l’association qui gère Radio Tefana, a lancé un cri d’alarme par la voix de son président Heinui Le Caill, « Si on perd cette radio, c’est la fin du maohi spirit. C’est la radio de la commune, une radio de proximité, une radio de la liberté d’expression ouverte à tous et une radio du pluralisme journalistique. »

Si l’amende réclamée en première instance devait être confirmée en appel, cela sonnera le glas de la radio et mettrait au chômage ses employés. « Aujourd’hui on a onze employés et c’est onze familles qui se retrouveront sur le carreau (…). Ils ont tous débuté ici et n’ont pas de diplômes en dehors du diplôme Radio Tefana (…) et ils sont très inquiets » assure Heinui Le Caill affirmant, « on ne peut pas payer cette amende, c’est impossible. »



Une crainte partagée par Claire Tavi, employée depuis 26 ans et qui occupe désormais la fonction de chef d’antenne. Elle doit tout à cette radio : « J’ai commencé ici je ne savais pas parler le reo maohi et si jamais la radio disparait, c’est un peu la moitié de ma vie qui s’en va. »

Pour autant Heinui Le Caill ne baisse pas les bras et compte sur la population pour les soutenir par le biais de posts Facebook ou Instagram avec des photos et messages portant le #SaveRadioTefana. Une cagnotte a été mise en ligne sur le site web de Radio Tefana, « mais pas pour payer l’amende, on n’en a pas le droit, c’est à nous de la payer, mais cette cagnotte permettra de nous aider à payer les employés, voire en embaucher, mais aussi de moderniser la radio. C’est surtout cela l’idée » affirme Heinui Le Caill. Le procès en appel se tiendra entre le 25 et 27 novembre.