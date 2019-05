Indemnisations : Lana Tetuanui répond aux critiques

La sénatrice Lana Tetuanui, vivement critiquée ces derniers jours pour avoir « laissé passer » dans la loi Morin une dose minimale d’exposition aux rayonnements ionisants qui empêcherait l’indemnisation future de nombreuses victimes, se défend dans un communiqué.

La semaine dernière, le rapporteur public du tribunal administratif concluait au rejet de deux dossiers d’indemnisation, s’appuyant pour la première fois sur la loi Morin remaniée en décembre 2018. La notion de « risque négligeable » avait disparu en 2017, mais la nouvelle mouture introduit un seuil d’exposition aux rayonnements ionisants de 1 millisievert. Un seuil inscrit dans le code de la Santé publique et reconnu par les instances internationales telles que l’ONU. La décision du tribunal est attendue le 4 juin prochain.

Un risque négligeable qui ne dit pas son nom ?

Problème : les mesures officielles en Polynésie française, sur lesquelles s’appuient les experts de la Commission d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen), ne reconnaissent des doses d’exposition supérieures à ce seuil que lors de l’essai atmosphérique Centaure de juillet 1974. Le principe de causalité qui bénéficiait aux victimes est ainsi battu en brèche. Très vite, l’Association 193 avait protesté contre cette modification en prédisant un recul des dossiers d’indemnisations admissibles.

Lana Tetuanui rappelle que le retrait de la notion de risque négligeable avait provoqué la démission en bloc de la majorité des experts du Civen, des scientifiques qui réclamaient une référence chiffrée à laquelle adosser leurs travaux. La suppression du risque négligeable avait « déstabilisé le gouvernement central », écrit la sénatrice, car il « laissait la porte ouverte à l’ indemnisation de tous les cancers listés dans la loi Morin sans forcément qu’il existe un lien avec le nucléaire en Polynésie. (…) Quant on connaît les méfaits du tabac, et les risques de cancer que l’on peut développer, il n’appartenait pas à l’État de venir indemniser tous les fumeurs abusifs et ayant contracté le cancer en Polynésie ou à la suite de leur séjour en Polynésie ». Difficile pour Lana Tetuanui de dire autre chose, elle qui avait accepté de présider en février 2017 la commission chargée de proposer au gouvernement français des « mesures destinées à réserver l’indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires ».

« Arrêtons de dire que tous les cancers sont liés aux essais nucléaires »

Lana Tetuanui défend la méthodologie du Civen, expliquant que « les experts médicaux ont une grille de critères qui leur permettent de déterminer la probabilité de leur exposition aux rayonnements liés aux essais nucléaires de Moruroa et de Fangataufa. Arrêtons de dire que tous les cancers sont liés aux essais nucléaires. Je suis moi-même confrontée au cancer de mon fils et quand je vois le nombre d’enfants non polynésiens touchés également par cette « sale maladie » à l’hôpital Gustave Roussy, pardonnez-moi mais je ne vais pas pour autant rejeter la faute sur ‘la bombe de Moruroa’ ».

Elle reproche enfin à ses critiques de ne pas reconnaître « le réel travail soutenu de la commission extra-parlementaire que j’ai présidée, et ce dans l’intérêt de toutes les victimes des essais nucléaires, » et de ne pas citer l’introduction de deux nouveaux cancers dans la liste des maladies radio-induites, le prolongement des délais de dépôt, ou encore le budget du Civen qui a été abondé. « Je continuerai à me battre si nécessaire, si les prochaines données du Civen ne viennent pas justement conforter le droit à réparation des réelles victimes du nucléaire. (…) Croyez-moi que si les intérêts des Polynésiens n’étaient pas sauvegardés, je me battrai à nouveau pour une nouvelle modification de la loi Morin, » écrit la sénatrice.