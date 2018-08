Les deux têtes du réseau de trafic d’Ice entre les Etats-Unis et la Polynésie, Yannick Mai et Moerani Marlier, ont écopé vendredi respectivement de dix et huit ans de prison ferme. Le tribunal correctionnel a envoyé sept des douze prévenus en détention et prononcé une amende de 720 millions de Fcfp pour ce trafic de 7,2 kg de méthamphétamine.

Nouvelles lourdes peines vendredi soir pour une affaire de trafic d’Ice. Le tribunal correctionnel de Papeete a condamné le principal importateur de l’affaire « Mai-Marlier », Yannick Mai, à dix ans de prison ferme. Actuellement détenu aux Etats-Unis, Yannick Mai devra être jugé par les autorités américaines avant de pouvoir rentrer purger sa peine en Polynésie. Le principal revendeur du trafic, Moerani Marlier, a quant à lui écopé de huit ans de prison ferme. Après un an sous les verrous, il est reparti purger les sept années restantes à Papeari.

En tout, sept des onze prévenus ont été envoyés en détention, parmi lesquels l’ancien huissier de justice de Moorea, Patrick Rey, condamné à un an de prison ferme, deux ans de sursis et cinq ans de privation des droits civils, civiques et de famille. Une amende douanière de 720 millions de Fcfp a également été prononcée par la juridiction, correspondant à la valeur des 7,2 kg d’Ice importés des Etats-Unis dans cette affaire.

« On a peut-être détruit des familles »

« On a sali la société », a déclaré à l’issue de l’audience le principal prévenu présent au procès Moerani Marlier. L’ancien chef de cabine et gérant d’une société de location de jet-ski à Moorea a souhaité prendre la parole pour dénoncer les ravages de l’Ice et dire qu’il assumait ce qu’il avait fait. « On s’est amusé. On s’est brûlé les doigts. On a peut-être détruit des familles », a déclaré Moerani Marlier, « je mérite d’aller en prison ».