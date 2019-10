Pour se changer les idées après ses dates à l’Olympia en janvier, le plus drôle des stewards Air France, l’humoriste Jeanfi Janssens, posera sa valise au Tahiti Pearl Beach Resort où il se produira les 13 et 14 février 2020. Les réservations sont ouvertes sur ticket pacific.pf pour Jeanfi Décolle, le one-man show dont le succès ne se dément pas depuis deux ans.

Steward Air France depuis plusieurs années, c’est en 2015 que Jean-Philippe Janssen se lance dans une carrière d’humoriste : « Je suis un authentique steward de métier. J’ai pratiquement 17 ans d’ancienneté et de nombreuses heures de vol au compteur. J’ai décidé d’arrêter de voler pour me consacrer à faire rire les autres, poussé par mes amis, mes collègues, ma famille… tous persuadés que j’avais un don pour faire rire. J’ai fini par me laisser convaincre et j’ai commencé à écrire des sketches que j’ai testés sur des petites scènes parisiennes avec un retour immédiat du public. »

Vous l’avez peut-être entendu dans les Grosses Têtes avec Laurent Ruquier, qu’il a rejoint un an après ses débuts en 2015, ou dans La Ch’tite famille de Dany Boon en 2017. Mais c’est sur scène que Jeanfi donne toute la mesure de son talent. La double vie d’un steward qui fait s’essaie à la comédie entre deux vols, les péripéties des voyages en GP avec sa mère, son goût prononcé pour la médecine esthétique et les crédits revolving, son coming-out : Jeanfi Janssens raconte sa vie avec l’accent ch’ti de son enfance et un sens du timing et de la répartie sans défaut : « J’aborde tout ce qui m’a amusé à un moment donné : les hôtesses de l’air que j’ai largement caricaturées, les pilotes, les escales, les passagers, la médecine esthétique, ma rencontre avec Stéphane Plaza avec qui j’ai eu la chance de faire une émission, mais aussi des choses plus graves et dramatiques, car j’en ai tiré un ressort comique pour en parler. C’était un peu thérapeutique. »

Vous pouvez d’ores et déjà obtenir vos cartes d’embarquement pour ces deux vols exceptionnels :