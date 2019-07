Jeux du Pacifique : première médaille d’or pour Tahiti

La première compétition organisée dans le cadre des XVIèmes Jeux du Pacifique, l’épreuve de natation en eau libre sur 5km, a été remportée par le nageur tahitien Rahiti De Vos.

Lundi matin (dimanche à Tahiti) aux Samoa, Tahiti a remporté sa première médaille d’or, dans l’épreuve de natation en eau libre sur 5 kilomètres. Il a devancé deux nageurs de Nouvelle-Calédonie.

Une première victoire de bon augure, en présence de la ministre de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, Christelle Lehartel, qui avait participé la veille à une réunion des ministres des sports du Pacifique. Elle est également accompagnée du directeur de cabinet du ministère de l’Education, Manuel Sanquer, du directeur de la Jeunesse et des Sports, Anthony Pheu, et du directeur de l’IJSPF (Institut de la Jeunesse et des sports de Polynésie française), Ariitea Bernadino. Pour la délégation de Tahiti, outre la compétition sportive en elle-même, il s’agit aussi de préparer une éventuelle organisation des Jeux du Pacifique dans les années à venir, en tirant des enseignements de ce qui est mis en place pour ces XVIèmes Jeux, aux Samoa qui les organisent pour la troisième fois. Avec plus de 5 000 athlètes en compétition, ces Jeux du Pacifique sont les plus importants de leur histoire.

