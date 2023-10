JO à Teahupoo : la tour des juges, un dispositif déjà bien allégé

Au cœur de la polémique ces derniers jours, la future tour en aluminium qui sera installée à Teahupoo et accueillera les juges olympiques de surf, mais pas seulement. Entre 35 et 40 personnes vont y travailler, soit douze de plus que lors des étapes WSL, mais vingt de moins que prévu initialement.

La tour de 14 mètres, qui doit remplacer l’ancienne structure en bois pour des raisons de sécurité, est au cœur de la polémique après que des associations de Teahupoo, soutenues par quelques surfeurs locaux et internationaux, ont émis des craintes sur l’impact environnemental du projet. Leurs affirmations, peu ou pas étayées scientifiquement, ont ensuite été reprises par différentes associations et médias un peu partout dans le monde. Mais que contiendra vraiment cet édifice de la discorde ?

Entre 35 et 40 personnes vont y travailler. C’est trop, pour le surfeur Matahi Drollet qui a fait le buzz avec une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. C’est en effet une douzaine de personnes de plus que lors des compétitions organisées sur place par la WSL. mais c’est aussi 19 de moins qu’initialement prévu, Paris 2024 ayant déjà bien allégé le dispositif. Au premier étage, sur la zone d’arrivée, un agent de sécurité et un médecin seront présents. Au deuxième, neuf personnes, dont le directeur de la compétition ou encore le producteur pour les images télévisées.

Enfin les juges seront installés au 3e étage, en compagnie du speaker et d’une quinzaine d’autres personnes, essentiellement des techniciens et des caméramen, indispensables à la couverture médiatique de l’évènement. Initialement d’autres journalistes devaient être présents, ils suivront finalement les manches à terre. Le dispositif humain n’est pas le seul a avoir été allégé, puisque les caméras l’ont également été. Elles seront six dans l’édifice, contre deux habituellement sur la Tahiti Pro, qui diffuse en live-streaming et non en mondiovision.

Côté matériel, la climatisation est bien prévue, mais elle ne concerne que l’espace de 8m2 dédié aux équipements techniques. Les ressources humaines étant priées de se ventiler de façon naturelle. Pour ce qui est des toilettes, Paris 2024 a préféré installer un tuyau d’évacuation plutôt que de déverser les eaux usées dans le lagon, ce qui est le cas lors de la Tahiti Pro.

