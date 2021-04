L’université lance ce jeudi un nouvel évènement d’insertion professionnelle baptisé « Stages et emplois, ua reva ! » Un événement d’une journée, ouvert à tous les étudiants de l’UPF, et qui a été retaillé pour coller aux contraintes sanitaires et aux besoins exprimés par les étudiants.

Un format « plus dynamique » et plus en phase avec les attentes des étudiants. Voilà ce que promet l’université pour cette journée « Stages et emplois, ua reva ! » qui aura lieu jeudi. Dans l’impossibilité d’organiser un évènement de trop grande ampleur, vu les mesures de restrictions sanitaires, l’université a cherché à transformer son rendez-vous traditionnel. Et s’est recentré sur les besoins exprimés par ses étudiants au travers d’un sondage interne. « On ne se voyait pas ne rien proposer à nos étudiants, parce qu’on a une mission d’accompagnement à l’insertion professionnelle », rappelle Isabelle Gébus, directrice du centre d’orientation, des stages et de l’insertion professionnelle (COSIR) de l’université.

« Des opportunités » malgré la crise sanitaire

Du concret et du contact : voilà ce que demandent les étudiants. La journée de jeudi sera ponctuée par des rencontres et des témoignages de professionnels, des ateliers de « coaching » sur le « réseautage » ou la préparation d’entretien d’embauche, et d’autres modules en « formats courts » d’environ une heure. Des conférences sur la fonction publique, la mixité dans les métiers, les expériences professionnelles à l’étranger sont aussi au programme. Les plus de 3 000 étudiants de l’Université pourront aussi participer à un jobdating. Huit minutes par étudiants pour convaincre un employeur potentiel. « On a eu pas mal d’entreprises qui ont répondu, même si elles recherchent pour beaucoup des stagiaires dans un premier temps, reprend Isabelle Gébus. Mais si cette édition fonctionne bien, on va la rééditer pour des offres d’emploi ». Aucun doute pour la responsable du Cosir : « malgré la situation sanitaire, il se passe des choses, il y a des opportunités au fenua pour les jeunes qui veulent découvrir le monde du travail ».

« Stages et emplois, ua reva ! » est aussi l’occasion de faire « revenir des anciens de l’UPF » pour qu’ils partagent leur parcours avec la nouvelle génération, expliquent les organisateurs. La prochaine édition devrait être ouverte aux établissements post-bac extérieurs à l’université.