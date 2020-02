John Toromona déclare sa candidature à Moorea

Le maire délégué de Afareaitu, élu et président de la commission permanente à l’assemblée de la Polynésie, a déclaré ce vendredi sa candidature à la mairie de Moorea, en tête de la liste Tapura No Moorea Maiao.

La profession de foi de la liste n’est pas encore prête, mais John Toromona veut axer son programme sur le « développement de Moorea. Ce vendredi il est resté au stade des grandes généralités. « Pendant les 6 dernières années nous avons préparé le terrain. Toutes nos routes ont été refaites, nous avons installé certains points comme les débarcadères pour recevoir les paquebots, et nous faisons vraiment tout pour que Moorea puisse se développer davantage, » dit-il.

John Toromona fera campagne sur la « proximité, un programme d’investissements réfléchi, et un développement respectueux de l’environnement. » Il joue de sa position à l’assemblée (« être à l’assemblée ne peut être qu’un avantage »), s’engageant à veiller « à ce que les projets et les actions du Pays bénéficient également à Moorea ».

Pas d’investiture officielle du Tapura pour l’instant, mais John Toromona ne désespère pas. « Je pense que je suis légitime pour recevoir cette investiture, donc j’attends, j’ai hâte quand même de recevoir l’investiture du président. »

Cinq premiers de liste ont été présentés : Vaiata Friedman, Edmond Hururau, Enola Hugon, Julien Tuariihiona, et Adèle Teihotu. La liste complète n’est pas encore finalisée, ni la profession de foi.

Une candidate du Tahoeraa

Vaiata Perry-Friedman, est la tête de la section de Paopao. Cette élue Tahoeraa, également représentante à l’assemblée, indique que John Toromona l’a approchée il y a déjà plusieurs mois et elle « pense que c’est la meilleure solution » dit-elle. « J’ai consulté mon électorat à Paopao, la quasi-totalité continue de me soutenir. » John Toromona assume : « C’est une élection propre à la commune, en 2013 on était tous les deux au Tahoeraa de Moorea, aujourd’hui j’ai souhaité la solliciter pour venir avec moi, pour qu’on puisse réellement gagner, et je suis persuadé que nous allons gagner. »

La question du ralliement au Tapura du maire actuel Evans Haumani, n’est pas tranchée, dit John Tomoromona. Pour rappel, Evans Haumani avait indiqué par courrier, en mars 2019, son départ du Tahoeraa Huiraatira, et n’avait pas caché son envie de rejoindre le Tapura. « Evans ne m’a jamais fait part de son adhésion, ,je suis le seul candidat Tapura » dit John Toromona.