« Kaïn », la tragi-comédie d’un cyclone tropical

Le roman d’aventure Kaïn de Joël Simon vient d’être publié chez Au Vent des îles. Situé dans un pays qui ressemble, sans dire son nom, à la Nouvelle-Calédonie, ce roman philosophique s’interroge sur l’avenir du Caillou et des ethnies qui y cohabitent. Le lecteur ressort lessivé par la tempête qui rythme littéralement ce roman, « plein d’humanité et d’optimisme » mais aussi d’humour.

Le thème du roman est ancré dans la réalité du Pacifique, avec ce cyclone et la réalité pluriethnique de la Calédonie, et des îles en général. « Il y a à la fois l’aventure de cet épisode climatique très, très dur, et également la façon dont les gens vont se réunir face à un ennemi commun. » L’auteur, un navigateur, ingénieur en épuration biologique qui a commencé à écrire à l’âge de 40 ans, livre ici son deuxième ouvrage édité par Au Vent des îles, après Indolent compagnon de voyage en 2008, lauréat en 2010 du prix Albatros qui récompense les meilleurs récits de mer.

Le lecteur plongé dans le cyclone

L’éditeur, Christian Robert, raconte : « cela se passe en Nouvelle-Calédonie, pendant un super cyclone, dans un immeuble qui est devenu un squat dans lequel on cohabite assez difficilement. » L’immeuble en question prend pour référence un monument historique, l’immeuble Cheval à Nouméa. Entre deux rafales, on prend le temps de découvrir l’histoire des personnages, de ces peuples du Pacifique qui vivent ensemble tant bien que mal. Menacés d’expulsion, inquiets de la tempête qui fait rage, ils devront se fédérer pour aider une jeune femme sur le point d’accoucher. Joël Simon fait du cyclone un personnage à part entière, qui a une influence sur la personnalité des protagonistes. Pour son éditeur, « Joël Simon a ce talent pour décrire les phénomènes climatiques un peu hors du commun. On ressort essoufflé, trempé, lessivé de ce passage. » Quiconque en a vécu un retrouvera les montagnes russes émotionnelles qu’on traverse lors d’un cyclone tropical, dans ce roman qui mêle la tragédie à l’humour et à l’espoir.

L’ouvrage est disponible en librairie et au showroom de l’éditeur à Fare Ute.