Excellente nouvelle pour les fans de « Koh-Lanta ». Baptisée « Koh-Lanta : La Légende », la prochaine saison All Stars du jeu de TF1 débutera le mardi 24 août.

Après le succès de la dernière saison, la production de TF1 et Denis Brogniart reviennent en Polynésie française. Cette saison promet d’être exceptionnelle afin de célébrer le vingtième anniversaire de l’émission d’aventure.

Pour cette édition particulière, la production a tenu à rassembler les candidat(e)s les plus emblématiques et qui ont marqué l’histoire de l’émission. Chez les femmes, on retrouvera Clémence Castel, Coumba Baradji, Jade Handi, Alexandra Pornet, Alix Noblat, Christelle Gauzet, Karima Najjarine, Candice Boisson, Clémentine Jullien et Cindy Pomeyrol. Du côté des hommes, les spectateurs pourront retrouver Teheiura Teahui et Claude Dartois. Ils seront accompagnés de Patrick Merle, Freddy Boucher, Laurent Maistret, Ugo Lartiche, Philippe Bizet, Namadia, Maxime Berthon et le jeune Sam Haliti.

À noter que pour cette saison, Koh-Lanta sera diffusée le mardi soir, et non le vendredi. La diffusion de la saison All Stars 2021 débutera dans trois semaines seulement, le mardi le 24 août.