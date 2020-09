Koh-Lanta en Polynésie pour la prochaine saison

La célèbre émission d’aventure Koh-Lanta, va débarquer en Polynésie française. Selon les informations de la Dépêche de Tahiti, les équipes de tournage devraient prochainement poser le pied sur l’île de Taha’a pour préparer la prochaine saison. La date n’est pas encore définitivement arrêtée, mais il pourrait s’agir du mois d’octobre.

« Au départ ils étaient 16. A la fin, il n’y en aura qu’un« , « Leur sentence est irrévocable »… Des phrases « cultes » que le présentateur Denis Brogniart présentera bientôt en Polynésie. D’après les informations de la Dépêche, les équipes de production auraient choisi l’île de Taha’a pour préparer la prochaine saison. La date n’est pas encore définitivement arrêtée, mais il pourrait s’agir du mois d’octobre. Le gouvernement n’a pas souhaité communiquer sur le sujet puisque TF1 et la société de production de l’émission, Adventure Line Productions, souhaitent garder les annonces pour plus tard. Tahiti Tourisme parle de son côté de clause de confidentialité.

La version américaine aux Marquises en 2001

D’après Le Parisien, la production hésitait au départ entre deux destinations en Outre mer, en l’occurrence la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie avait déjà été choisie à deux reprises par le passé, lors de la saison 5 en 2005 à l’île des Pins puis lors d’une édition spéciale en 2010 à Poum. C’est la toute première que l’émission débarque en Polynésie française, du moins la version française puisque la version américaine de Koh Lanta « US Survivor » s’était déroulée dans l’archipel des Marquises à Nuku Hiva en 2001.

Clin d’œil ou pas, Taha’a est l’île de naissance d’un des aventuriers les plus célèbres de l’émission, Teheiura. Rappelons que ce dernier vient de sortir un livre intitulé « Aventurier dans l’âme », retrace sa vie et ses aventures passées. L’organisation d’un tel événement serait par ailleurs une bonne nouvelle pour la promotion de la Polynésie et de ses îles mais aussi pour l’économie du fenua.