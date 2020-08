« Aventurier dans l’âme », le livre de Teheiura, en librairie jeudi

À tout juste 42 ans, Teheiura Teahui publie jeudi 20 août son autobiographie, Aventurier dans l’âme. Le livre n’est pas un énième produit marketing formaté : avec l’aide de sa femme Céline, Teheiura réussit à mettre en avant « l’âme » autant que « l’aventurier ». Il retrace le parcours de cet enfant de Tahaa, qui est devenu plus célèbre en « perdant » 4 fois Koh Lanta que n’importe lequel des gagnants.

Destinés aux fans de Koh Lanta bien sûr, le livre s’adresse aussi « aux amoureux de la Polynésie, et ceux qui ne connaissent pas encore la Polynésie », dit Teheiura depuis Cazouls-les-Béziers où il vit avec sa femme et ses quatre enfants. Mais il s’adresse aussi aux fans de l’émission qui l’a fait connaître, et dont il raconte les coulisses en détail, depuis les premiers castings jusqu’aux éliminations, en passant par la composition des sacs autorisés par la production et les tournages.

Le livre est préfacé, de façon très élogieuse, par le producteur de Koh Lanta et par Denis Brogniart, le présentateur qui n’a pas encore maîtrisé la prononciation du prénom de notre héros, 10 ans après sa première participation. « C’est pas faute d’avoir essayé ! s’amuse Teheiura. Je l’ai mis en phonétique dans le livre, justement pour que tous les lecteurs apprennent à prononcer mon prénom ! »

« Comme dans ma cuisine, simple et accessible à tous », dit Teheiura de son nouveau livre

L’ouvrage va en surprendre plus d’un, venant de la part d’un homme qui n’a pas toujours trouvé les mots pour s’exprimer, comme il le reconnaît lui-même en riant. Le texte est fluide, simple et clair, pour relater une enfance marquée par sa relation avec la nature, son départ pour la France et ses changements de cap, avant de trouver dans la cuisine la façon de marier nature et partage, sa vie de famille et l’aventure de ses quatre participations à Koh Lanta. « J’ai voulu une lecture simple, dit celui qui n’oublie pas que beaucoup de ses fans sont très jeunes. Je suis resté dans mon domaine, comme dans ma cuisine, une cuisine simple et accessible à tous. »

« Dans chaque partie, j’ai vraiment gardé ce qui me tenait le plus à cœur, des anecdotes de mon enfance ou du lycée, et de Koh Lanta, » dit Teheiura qui convient que la production de l’émission a relu son texte avant parution.

« Je voulais déjà le faire il y a deux ans, mais je ne sais pas, c’est peut-être cette 4e aventure qui manquait à ce moment-là, dit l’aventurier préféré des Français à propos de cette autobiographie. Peut-être qu’il n’y avait pas assez de matière avant. » Le message est toujours le même, à la ville comme à l’écran : y croire, travailler, réaliser ses rêves.

Koh Lanta : « Si je reçois une invitation, ça sera toujours difficile de dire non ! »

L’éditeur polynésien Au Vent des Îles avait déjà publié le premier ouvrage de Teheiura, son livre de recettes de cuisine, en 2014. « Quand on a commencé à écrire Aventurier dans l’âme avec Céline, on a tout de suite pensé à Christian (Christian Robert, fondateur de la maison d’édition, ndlr) », dit Teheiura. Et de fait, depuis l’annonce en juin dernier de la parution du livre, les ventes d’Aventures culinaires sont reparties à la hausse, justifiant même une réimpression.

Alors, doit-on s’attendre à une 5e participation de Teheiura à Koh Lanta ? « On ne peut pas savoir ce qu’ils préparent. Quand ils ont envie d’inclure d’anciens candidats, ils envoient une invitation. Si je reçois une invitation, ça sera toujours difficile de dire non ! » Ses fans le retrouveront bientôt dans une autre émission, District Z, produite par Arthur et présentée par Denis Brogniart. Le plus immédiat des projets de Teheiura, au-delà de la promotion du livre et en parallèle de son food-truck Le Manatoa, est l’ouverture d’un restaurant dans sa région d’adoption.