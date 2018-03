La foudre entraîne des coupures de courant à Uturoa

Depuis deux semaines, la commune de Uturoa, à Raiatea, subit de nombreuses coupures de courant. La foudre s’est abattue sur l’un des nouveaux groupes de la centrale de la commune le 14 mars dernier, et deux autres groupes sont en révision, explique la maire, Sylviane Terooatea. La situation devrait revenir à la normale la semaine prochaine.

Les coupures de courant se multiplient ces derniers jours à Uturoa, avec un black-out de cinq heures, la semaine dernière. La maire de la commune de Raiatea en convient, ça fait beaucoup. « On s’excuse auprès de la population et on lui demande encore un peu de patience », déclare Sylviane Terooatea. Ces problèmes sont dus notamment à la foudre, explique la maire de Uturoa.

Actuellement, « 80% des groupes sont fonctionnels », précise Sylviane Terooatea. La commune attend de recevoir encore quelques pièces avant de pouvoir rétablir complètement la situation ; cela devrait être fait la semaine prochaine.

Uturoa gère seule l’électricité depuis la construction de sa centrale, en 1956. Il s’agit aujourd’hui de la remplacer par une centrale plus moderne, indique Sylviane Terooatea.

Si l’équipe municipale cherche toujours des financements, elle a déjà réglé la question foncière ; un terrain a été acquis par la commune.