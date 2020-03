La France en confinement, le 2e tour des municipales reporté : « Nous sommes en guerre », dit Emmanuel Macron

Le Président de la République Emmanuel Macron s’est adressé aux Français ce lundi soir depuis l’Élysée, annonçant des mesures extensives de confinement à domicile à partir de mardi midi (ce lundi 16 mars à 23 heures, heure de Tahiti), et le report du second tour des élections municipales. Le Haut-commissariat doit communiquer ce lundi pour préciser dans quelle mesure ces décisions s’appliquent au fenua. D’après la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, elles ne le seront qu’après consultation de la Polynésie.

Emmanuel Macron a confirmé ce dont toute la France se doutait : le confinement total à partir de mardi midi, pour « une période de 15 jours au moins ». Une période qui pourra être renouvelée, car « nul ne peut savoir combien de temps ça va durer », a déclaré le chef de l’État, qui a expliqué sa décision par le comportement des Français observé depuis sa précédente allocution, jeudi dernier. Il faisait ainsi référence aux ordres de fermeture des bars et restaurants non respectés ce weekend, ou aux nombreux promeneurs qui se sont rendus dans les parcs publics. Les modalités exactes des restrictions seront connues dans les heures qui viennent, mais Emmanuel Macron évoque « des déplacements très fortement réduits », « en France comme en Outre-mer ».

« L’ennemi est là, est il progresse »

Le président, qui avait déjà pris la parole la semaine dernière, est monté d’un ton pour parler de l’épidémie. «Nous sommes en guerre, a-t-il répété de nombreuses fois. Une guerre sanitaire, certes. Mais l’ennemi est là, invisible et insaisissable, et il progresse». Dans l’arsenal mis sur la table : la fermeture des frontières de l’Union européenne et de l’espace Schengen, la suspension de toute les réformes en cours – y compris la tumultueuse réforme des retraites – la mobilisation de l’armée pour le transport sanitaire, ou des garanties et aides aux entreprises en difficulté… Mais surtout, Emmanuel Macron appelle à « ne céder à aucune panique, ni au désordre » et à combattre « les fausses rumeurs, les demi-experts ou les faux sachants », y opposant « l’information transparente ».

Municipales : accord « unanime » sur le report du second tour

Autre annonce importante, le report du second tour des municipales qui ne sera pas organisé le dimanche 22 mars comme prévu. Après un taux d’abstention historique en Métropole, ce dimanche, le renforcement des mesures de sécurité rendait ce report inévitable. Le président de la République, qui a salué les maires élus dès le 1er tour, dit avoir consulté les présidents de chaque institutions ainsi que ses prédécesseurs avant de prendre cette décision qui «fait l’objet d’un accord unanime» dans la classe politique. Si Emmanuel Macron n’a pas avancé de date de report, son premier ministre Édouard Philippe avait proposé, quelques plus tôt, de « geler » le résultat du premier tour jusqu’au dimanche 21 juin.

Consultations locales avant application en Polynésie

Contacté, le Haut-commissariat à Papeete doit préciser dans quelle mesure la Polynésie française est concernée. Le représentant de l’État doit prendre lui-même la parole ce lundi midi. La ministre des Outre-mer Annick Girardin a précisé sur twitter, en fin de matinée, que les mesures annoncées par Emmanuel Macron étaient applicables « à midi à l’heure de chacun des territoires » dans l’Outre-mer. Mais ajoute que la Polynésie et la Calédonie, compétentes en matière sanitaire, devaient être consultés sur le sujet.