La réforme des retraites votée dans le calme

Le projet de réforme des retraites a été voté vendredi midi par les 39 voix de la majorité. L’opposition a voté contre, à l’exception d’Angélo Frébault qui s’est abstenu. L’âge légal de départ à la retraite à taux plein va donc passer progressivement, lors des quatre prochaines années, à 62 ans « et » 38 annuités de cotisations.

Six mois après l’envahissement de l’assemblée par les manifestants opposés à la réforme des retraites, trois heures de débats ont suffi vendredi midi à voter le texte présenté par le gouvernement. Avec une campagne des territoriales passée et des syndicats désorganisés par les accusations de récupération politique de leur mouvement, le contexte était beaucoup plus calme vendredi pour la majorité. L’opposition Tahoeraa et Tavini s’est faite entendre timidement, principalement pour remettre en cause les projections jugées trop pessimistes du gouvernement sur la création d’emploi et donc le nombre de cotisants dans les prochaines années.

Les élus ont examiné en procédure simplifiée les huit amendements déposés par la majorité et par l’élu Tahoeraa, Angélo Frébault. Finalement, la majorité n’a pas ajouté son amendement « et/ou » qui faisait passer l’âge de départ à la retraite à 62 ans « ou » 38 années de cotisations. Selon les calculs de la CPS, l’amendement était en effet trop coûteux pour la réforme. Le reste des amendements apportait uniquement des précisions techniques sans effet sur le fond du texte. L’amendement d’Angélo Frébault, proposant de déplafonner la prime d’ancienneté au delà de 25 ans, a été rejeté par la majorité.

A l’heure du vote général sur le texte, en début d’après-midi, les 39 élus de la majorité ont voté « pour », le Tavini et le Tahoeraa ont voté « contre » et seul le représentant orange et ancien leader de la CSTP-FO, Angélo Frébault, s’est abstenu.