L’assemblée adopte à l’unanimité le coup de pouce au tourisme intérieur

L’assemblée a adopté ce jeudi, à l’unanimité, le dispositif Titeti Ai’a de « coupons-voyage » pour inciter les résidents à séjourner dans les îles, permettant de réduire le coût d’un séjour de 14% au maximum. Un budget de 50 millions de Fcfp est prévu pour cette opération qui doit démarrer en mars et courir jusqu’au 31 décembre 2021.

Ces coupons voyages, conditionnés par une réservation confirmée pour deux personnes au moins, de deux nuitées minimum, au sein d’un établissement d’hébergement, concernent de nombreuses prestations touristiques – pensions proposant un service de restauration, charter nautique avec équipage, croisières touristique interinsulaire, excursions et transports – dès lors que le prestataire aura adhéré au dispositif. Un dispositif dont ne bénéficieront pas les personnes seules : Nicole Bouteau explique avoir voulu éviter les « effets d’aubaine (…) pour des commerciaux qui se déplacent ou pourquoi pas des agents de l’administration en mission ». Les adeptes du voyage en solo apprécieront ce procès d’intention, et les prestataires touristiques cette limitation à un marché déjà restreint.

Nuihau Laurey, qui a toute de même voté pour, a objecté : « Le Pays vient donner de l’argent à ceux qui en ont, qui peuvent encore voyager en espérant que cet argent va bénéficier finalement à des prestataires de services. Nous, nous disons pourquoi ne pas donner cet argent directement à tous les prestataires de services ? (…) Partout ailleurs dans le monde les théories de ruissellement n’ont jamais fonctionné. »

Un montant proportionné à la distance et l’éloignement

Plus vous irez loin, plus la valeur de votre coupon sera élevée. Il permettra une réduction allant de 2 000 à 16 000 Fcfp, avec un plafond de 14% sur le prix total du voyage. Le coupon sera valable sur l’ensemble des archipels y compris Tahiti et Moorea.

Un « e-wallet » sur un site de Tahiti Tourisme

Les coupons voyages seront disponibles sur une plateforme numérique spécialement développée à cet effet par Tahiti Tourisme, sous la forme de crédits inscrits dans un portefeuille virtuel ou « e-wallet ». Après s’être enregistrés sur la plateforme, les voyageurs devront préciser leur lieu de départ ainsi que leur destination et une simulation sera réalisée. Les voyageurs recevront ensuite leurs crédits nominatifs après vérification des critères d’éligibilité. Ces crédits pourront être dépensés auprès de tous les prestataires enregistrés sur la plateforme. L’acceptation des crédits par les prestataires entraînera automatiquement une demande de remboursement adressée à Tahiti Tourisme qui s’est engagé à l’honorer dans les trente jours.

La mise en œuvre du dispositif est prévue pour le mois de mars 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, date limite d’émission des derniers coupons voyages. Sa gestion sera confiée au GIE Tahiti Tourisme.