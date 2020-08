Le Conseil supérieur de la magistrature ne donne pas suite à la plainte de Me Koubbi

Le Conseil supérieur de la magistrature a rejeté la plainte déposée par Me David Koubbi, l’un des avocats d’Oscar Temaru dans l’affaire Radio Tefana. Il avait saisi l’institution pour l’alerter sur les procédures entamées à l’encontre du leader indépendantiste, dans le cadre de l’enquête sur la prise en charge par la commune de Faa’a de ses frais de défense.

Pour rappel, le 26 mai dernier, Oscar Temaru, maire de Faa’a, son premier adjoint Robert Maker et ses avocats Me Cross et Me Jourdainne, étaient entendus à la section de recherche de la gendarmerie, dans le cadre de l’enquête sur la prise en charge par la commune de Faa’a des frais de défense d’Oscar Temaru dans l’affaire Radio Tefana et du bien-fondé de cette protection fonctionnelle. Enquête initiée par le procureur de la République, Hervé Leroy.

Selon nos confrères de Tahiti Infos, le Conseil supérieur de la magistrature a rejeté, le 21 juillet dernier, la plainte déposée par Me David Koubbi à l’encontre du procureur de la République. À l’instar de ses confrères, membres du barreau de Papeete, l’avocat parisien avait été entendu, lui aussi, en audition libre en métropole dans le cadre de cette enquête. Suite à cette audition, il a déposé une plainte auprès du CSM, visant à dénoncer les procédures entamées par le procureur de la République. À noter que l’un des avocats polynésiens d’Oscar Temaru avait dénoncé à la sortie de l’audition « une violation massive des droits de la défense ». Ce qui visiblement n’est pas l’avis du Conseil supérieur de la magistrature, qui n’a pas donné suite à la plainte.