Le développement du Pays doit passer par les archipels

Quel sera le visage de la Polynésie française en 2035 ? Depuis le début de l’année, des cabinets d’étude planchent sur le sujet dans le cadre du SAGE, le schéma d’aménagement général. Quatre scénarios viennent d’être présentés, avec un objectif majeur : favoriser le développement des archipels.

Le comité de pilotage du SAGE (schéma d’aménagement général) s’est réuni, une nouvelle fois, à la présidence, ce jeudi. Depuis février, plusieurs bureaux d’étude sont chargés de réfléchir à la Polynésie de demain et aux moyens à mettre en œuvre pour aménager le territoire de façon harmonieuse. Pour le gouvernement, l’essentiel, c’est de faire en sorte que « la population se sente bien dans les archipels » et cela passera par un développement économique et de nouvelles infrastructures, indique Jean-Christophe Bouissou, ministre de l’Aménagement et de l’Urbanisme.

Trois scénarios ont d’abord été élaborés, puis un quatrième a été ajouté. Il s’agit d’une « variante qui prend le meilleur des trois propositions initiales », explique Laurent Perrin, architecte-urbaniste à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France. Il nous présente les grandes idées du deuxième scénario, avec la création de capitales dans chaque archipel et l’établissement de liaisons maritimes et aériennes directes entre ces nouvelles « poches de développement économique », selon les termes employés par Jean-Christophe Bouissou.

Il s’agit maintenant de « statuer sur un schéma de référence pour fixer un cap », indique Laurent Perrin. Les bureaux d’étude vont travailler encore deux mois et demi sur ce SAGE avant de faire une pause pendant les élections territoriales. La proposition retenue sera ensuite présentée aux maires et aux populations des archipels, les premières concernées, semble-t-il.