Le Fugro Supporter démarre le tracé du câble Natitua

Le navire Fugro Supporter a débuté dimanche la campagne de reconnaissance de la route sous-marine du futur câble à fibre optique Natitua qui doit raccorder les Tuamotu et les Marquises en Internet haut débit.

Opéré par la société néerlandaise Fugro, le navire Fugro Supporter a débuté dimanche son parcours de reconnaissance sur plus de 2 500 km entre Tahiti, les Tuamotu et les Marquises. Comme annoncé la semaine dernière par TNTV, le navire va réaliser la campagne de « sondages bathymétriques et de relevés géologiques » nécessaires pour déterminer la route définitive de la partie sous-marine du futur câble Natitua. Un câble sous-marin à fibre optique qui va raccorder en Internet haut débit les atolls de Rangiroa, Manihi, Takaroa, Kaukura, Arutua, Fakarava, Makemo et Hao et les îles de Hiva Oa et Nuku Hiva. Dix autres îles et atolls seront ensuite raccordés au haut-débit en hertzien.