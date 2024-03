La cinquième édition de L’Économie polynésienne est en kiosque. Au sommaire de ce magazine annuel, plusieurs questions : pourquoi n’arrive-t-on pas à combattre la vie chère ? Comment sortir de la crise de l’immobilier ? Quelles entreprises qui ont gonflé leur chiffre d’affaires au travers du Covid ? S’ajoute une vague d’interrogations – et de réponses de responsables – sur les challenges et les retombées économiques des Jeux Olympiques.



Lire aussi : le Dixit nouveau est arrivé

Et de cinq pour L’Économie polynésienne. Le magazine, lancé en 2020 par l’ancienne responsable du Fenua Eco, est en kiosque depuis quelques jours, et propose comme tous les ans de mettre en perspective l’activité et le développement du pays. Pas de catalogue de dispositifs fiscaux, de bilans institutionnels ou d’adresses d’entreprises, la publication, un peu moins épaisse avec ses 180 pages, que son concurrent Dixit, se concentre sur les questions de fond. Et elles sont nombreuses, ces questions, au sommaire du magazine : la vie chère est-elle une fatalité en outre-mer ? La crise de l’immobilier a-t-elle une chance de se tasser ? Pourquoi tant de Polynésiens ne travaillent-ils pas ? La bonne santé touristique est-elle vraiment durable ? Pour répondre, se croisent dans les pages infographies, statistiques, reportages de terrain, portraits d’entrepreneurs, interviews de ministres, et points de vue de directeurs de sociétés ou d’administrations.

Mais c’est une vague, plutôt qu’un visage, qui domine la « une » de cette nouvelle édition, celle de Teahupo’o, bien entendu. L’Eco se propose d’aller au-delà de l’enthousiasme et des polémiques, pour creuser le « pari » économique des Jeux olympiques. Des premières conventions, sous l’administration Fritch, aux derniers réglages, sous la houlette de Moetai Brotherson ou Nahema Temarii, comment les promesses de retombées de l’épreuve ont-elles évolué ? Seront-elles tenu ? Le fenua pourra-t-il surfer au long terme sur cette organisation ? Des interrogations importantes dans cette année 2024, qui après le crash du Covid et le boom de 2023, devrait mêler incertitudes, promesses… et retour à la réalité.