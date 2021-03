Le Paul Gauguin s’est refait une beauté

Après son rachat par la compagnie Ponant, le Paul Gauguin a vécu la plus grosse rénovation de l’histoire. Réalisée à Singapour, elle s’est achevée le 9 mars dernier. Le navire de croisière est attendu à Papeete le 6 avril prochain.

Un style « frais et chic » qui conserve « l’élégante signature polynésienne du Gauguin », c’est ce que revendique le communiqué de presse qui annonce la fin des travaux sur le navire de croisière. La nouvelle décoration est faite de « couleurs du lagon, une grande palette de verts et de tons naturels, des touches de couleurs chaudes, des motifs organiques et des matières texturées » pour mettre en valeur les éléments en bois gravé, et concerne l’intégralité du bateau, des cabines aux restaurants en passant par le spa, les bars, la réception et le pont piscine.

Au plan technique aussi, des améliorations ont été apportées au traitement des eaux, et les passagers auront désormais droit au wifi gratuit.

Le Gauguin est attendu le 6 avril au port de Papeete et sa première croisière, aux îles de la Société et aux Tuamotu, est prévue pour le 16 juin prochain.