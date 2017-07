Le Pays veut légaliser le bingo

Un projet de loi de pays pour réglementer et définir les modalités d’organisation du « bingo » a été transmis pour examen au CESC. Selon le compte rendu du conseil des ministres « des mesures de contrôle et de suivi s’avèrent nécessaires afin d’encadrer ce jeu de hasard ».

Illégal mais pourtant très réputé en Polynésie, le bingo sera bientôt encadré par le gouvernement. C’est en tout cas l’esprit du projet de loi de Pays transmis au Conseil économique social et culturel et présenté mercredi en conseil des ministres. Un projet destiné à mettre en place « des mesures de contrôle et de suivi » qui « s’avèrent nécessaires afin d’encadrer ce jeu de hasard ». Avec ce projet, le bingo ne pourra être organisé que par des associations et organisations dans « un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif ». La participation des mineurs ainsi que la vente et la consommation d’alcool seront interdits lors des parties. La loi définira également la valeur des lots, les mises unitaires et le capital d’émission.

