Une étude sur l’interdiction des sacs plastiques au fenua

Le gouvernement vient de lancer une étude d’impact pour mesurer les conséquences d’une mesure d’interdiction des sacs plastiques.

Après les initiatives citoyennes, notamment du collectif « Nana sac plastique », le gouvernement se penche sur l’interdiction de la distribution des sacs plastiques au fenua. Pas de précipitation néanmoins. Le gouvernement a annoncé mercredi le lancement d’une étude d’impact sur les conséquences d’une telle mesure d’interdiction en Polynésie française… L’étude réalisera un diagnostique du marché sur le fenua. L’objectif étant d’évaluer les impacts « économiques, sociaux et environnementaux » d’une interdiction des sacs à usage unique, réutilisables, échangeables et oxo-dégradables. L’étude sera réalisée via une enquête de terrain auprès de la population et des professionnels impliqués. Des alternatives au sac plastique seront aussi étudiées.