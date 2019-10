Le poste fantôme qu’Isabelle Sachet propose à Christiane Ah-Scha

L’ancienne directrice de la direction des Solidarités, de la famille et de l’égalité (DFSE) Christiane Ah-Scha, sort de son silence et affirme que le poste qui lui a été proposé par la ministre des Solidarités, Isabelle Sachet, est un « leurre (…). Le poste n’existe pas, il faut le créer». Elle pointe aussi du doigt « sa méconnaissance des dossiers et son incompétence ». De son côté la ministre assure « J’ai voulu faire un geste (…). Je donne toujours une chance aux gens ».

La ministre des Solidarités Isabelle Sachet avait annoncé à tous les médias de la place, lorsqu’elle a évincé Christiane Ah-Scha de la direction des Solidarités, de la famille et de l’égalité (DFSE) au début du mois d’octobre, qu’elle lui avait proposé un poste mais que cette dernière avait décliné sa proposition.

« C’est un leurre tout cela (…). Le poste n’existe pas, il faut le créer (…). Je vais faire ce travail bénévolement »

Aujourd’hui Christiane Ah-Scha a décidé de sortir du silence et affirme que ni le poste ni le service n’existent. Elle précise qu’Isabelle Sachet lui a proposé pour mission de créer « de A à Z » le Service d’investigation et d’orientation éducative (SIOE). Ce dernier « devait être géré par une association, qui doit aussi être créé ». Et tous deux devaient travailler en étroite collaboration, avec pour mission principale la prise en charge et l’accompagnement de mineurs « sous mesure administrative et judiciaire » et être une force de proposition pour la justice « afin de proposer aux magistrats la solution la plus adaptée pour chacun de ces mineurs ». Christiane Ah-Scha assure aussi que cette association qui devait voir le jour aurait « tous pouvoirs tant au niveau des ressources humaines que budgétaire et financier ».

« Je t’évince mais je te garde (…). Elle n’est pas cohérente (…). On voit bien son incompétence »

Christiane Ah-Scha précise que le concept du Service d’investigation et d’orientation éducative (SIOE) date d’il y a dix ans. Et précise qu’elle connait bien ce dossier, et notamment le domaine socio-judiciaire pour y avoir travaillé pendant plus de 20 ans. Elle a déjà travaillé avec les magistrats et la Direction des affaires sociales lorsqu’elle dirigeait le foyer d’action éducative. Christiane Ah-Scha égratigne son ancienne ministre de tutelle : « Je t’évince mais je te garde (…). Elle n’est pas cohérente (…). On voit bien son incompétence »

« Ce n’est plus possible de travailler avec un tel ministère qui n’a aucune connaissance des textes »

L’ancienne directrice de la DSFE est aussi revenue sur son éviction. Elle relate que tout a éclaté car la ministre Isabelle Sachet voulait que la DSFE constitue plus de 200 dossiers d’« aidants feti’i » d’ici à la fin de cette année. Christiane Ah-Scha souligne que « c’est impossible, il y a des procédures à respecter». Elle assure que depuis la mise en œuvre de ce dispositif en juillet dernier, près de 54 dossiers ont été traités « c’était le but qu’on s’est fixé lors de la mise en œuvre de ce dispositif ».

Christiane Ah-Scha met aussi en avant le manque de personnel. Elle rappelle que la Direction de la modernisation et des réformes de l’administration (DMRA) a diligenté un audit en 2017 et fait état « d’une carence de 84 travailleurs sociaux pour pouvoir mener nos missions (…). Comment voulez-vous qu’on puisse traiter les dossiers si on n’a pas les moyens ? »

« J’ai voulu faire un geste parce que je suis quelqu’un de bienveillant. Je donne toujours une chance aux gens » – Isabelle Sachet

De son côté, la ministre des Solidarités et de la famille Isabelle Sachet reconnaît que le poste n’existe effectivement pas, mais qu’elle a proposé de le mettre en place « comme cela nous pourrions continuer à travailler ensemble ». Elle assure que son ancienne directrice « n’a pas tort » pour ce qui relève de l’incohérence mais précise que « j’ai voulu faire un geste (…). Je donne toujours une chance aux gens ».

« Je suis partie la tête très haute de la DSFE »

Mais qu’importe, Christiane Ah-Scha ne regrette pas son passage de trois ans à la DSFE : « J’ai énormément donné de mon temps, de mon énergie, je me suis totalement engagée, et battue pour toutes ces équipes de la DSFE que je félicite, car ce n’est pas un travail facile ».

