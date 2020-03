Le tribunal du travail rejette la réintégration des 4 employés de l’Intercontinental de Moorea

Le tribunal du travail a rejeté lundi la demande de réintégration dans leurs postes des 4 employés de l’hôtel Intercontinental de Moorea, licenciés pour faute grave pour harcèlement sexuel, après avoir été accusés de viol en réunion par une collègue.

L’affaire avait débuté en juillet 2019, lorsqu’une jeune femme, intérimaire aux cuisines de l’hôtel, avait confié à la direction qu’elle avait été victime de harcèlement sexuel et de viol en réunion quelques semaines auparavant, dans la chambre froide de l’établissement. Elle avait trouvé le courage de porter plainte, mais les brigades de gendarmerie de Moorea puis de Faa’a n’avaient pu établir les faits faute de preuve matérielle, la jeune femme n’ayant pas subi d’examen médical. La plainte avait été classée sans suite,

Auparavant, la mise à pied conservatoire des quatre hommes qu’elle dénonçait avait provoqué une grève de six semaines, suivie par 80% du personnel de l’hôtel, et dont la direction estimait le coût financier à 200 millions de Francs. Le 23 septembre, les employés étaient licenciés pour faute grave – harcèlement sexuel, étayé selon la direction par des témoignages. Défendus par leur syndicat, O Oe To Oe Rima, et Me Stanley Cross, ils avaient alors contre-attaqué.

En décembre dernier, ils avaient tenté de faire annuler leurs licenciements en lançant une procédure en référé, mais en février le juge avait renvoyé l’affaire devant le tribunal du travail, estimant qu’il n’y avait « aucune urgence dans ce dossier ».

Lundi, le tribunal du travail a rendu son délibéré qui rejette la demande de réintégration des 4 hommes. Me Cross, leur avocat, n’a pas encore réagi à cette décision mais il aurait d’ores et déjà l’intention de faire appel de cette décision. Ce qui prolongerait l’affaire de plusieurs mois.