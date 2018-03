La Fédération de la manutention portuaire de Mahinui Temarii et le syndicat Force revendicatrice des agents de l’administration du Pays (FRAAP) de Jean-Paul Urima, tous deux affiliés à la CSTP, demandent l’élection rapide d’un nouveau secrétaire général et appellent à un « vote sanction » contre Angélo Frébault.

Mahinui Temarii et Jean-Paul Urima, respectivement de la Fédération de la manutention portuaire et de la Force revendicatrice des agents de l’administration du Pays (FRAAP), toutes deux affiliées à la CSTP, ont réuni jeudi matin leurs secrétaires généraux dans les locaux de la CSTP. Les deux hommes sont revenus sur les « conditions contestables », selon eux, de l’élection d’Angélo Frébault à la tête de la confédération en juin 2017. Et surtout sur les prises de position du leader syndical en faveur du Tahoeraa.

Jean-Paul Urima estime que « la CSTP-FO traverse une crise profonde ». « Jamais dans l’histoire nous avons assisté à une telle situation », affirme le syndicaliste. Reprenant la formule d’Angélo Frébault à l’encontre du gouvernement, Jean-Paul Urima appelle aujourd’hui à l’élection rapide d’un nouveau secrétaire général et à « un vote sanction contre Angélo Frébault ».

Désigné par Angélo Frébault comme son successeur par intérim, Patrick Galenon considère que Jean-Paul Urima prend une position « politique » et affirme que la CSTP-FO est « apolitique ».

Mahinui Temarii et Jean-Paul Urima demandent que le comité confédéral territorial soit réuni au plus vite. Selon eux, une trentaine de secrétaires généraux au moins doivent être présents lors de cette réunion pour choisir celle ou celui qui mènera la CSTP-FO, en attendant le prochain congrès du syndicat.

En réponse, Patrick Galenon affirme lui que le syndicat a trois mois à partir de la démission de son secrétaire général pour organiser le congrès. Mais là encore, Mahinui Temarii et Jean-Paul Urima répliquent en annonçant que si le comité confédéral n’est pas convoqué, ils « envahiront » les locaux de la CSTP-FO.