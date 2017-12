Les bijoux en requin, un interdit pas très suivi

La polémique récente autour de la consommation de viande de requin aux Marquises est venue rappeler que l’animal est une espèce protégée au fenua. Mais la règlementation interdit également « le commerce, la vente et l’achat de tout ou partie du requin, y compris monté en article de bijouterie ». Depuis 2012, les amendes et peines de prison sont conséquentes. Mais aucune sanction n’a encore été appliquée aujourd’hui et il n’est pas très difficile de trouver des artisans qui vendent des bijoux en os ou en dents de requins.

La réaction du ministre de l’Environnement dénonçant la consommation de requin au Matava’a a suscité de nombreuses réactions. Elle aura eu le mérite de rappeler la règlementation interdisant « la pêche de requins et la détention de tout ou partie de l’animal, quels que soient leurs objets » et précisant bien que « les captures accidentelles, interdites à la pêche et à la détention, sont immédiatement rejetées à la mer ». Mais il faut savoir qu’outre la consommation de requin, la confection de bijoux avec des dents ou des vertèbres de requins est toute aussi interdite.

Ce type de bijoux est pourtant facile à trouver à Papeete. Les contrevenants encourent tout de même 2 ans de prison ferme et 18 millions de Fcfp d’amende. Mais comme le reconnaît Claude Serra, de la Direction de l’environnement, aucune sanction n’a jamais été appliquée depuis la mise en place de la règlementation en 2012.

Jeanine est artisan. Sans aucune discrétion, elle vend des colliers en vertèbres de requin sur Tahiti. Elle affirme être au courant de la règlementation, et donc de l’interdiction, mais continue à en vendre malgré tout.