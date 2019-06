Les candidats du Meilleur Pâtissier à Tahiti

Marianela et Charles, candidats de la saison 7 de l’émission Le Meilleur Pâtissier sur M6 ont été invités par la plus célèbre des pâtissières polynésiennes, Maheata Banner, à un séjour de deux semaines en Polynésie. Au programme : master class, événements culinaires et rencontres !

C’est un fait, l’amour de la bonne chère crée des liens. Et en voici une nouvelle fois la preuve avec la venue le 7 juin prochain de deux candidats à l’émission de M6 Le Meilleur Pâtissier, invités par la première Polynésienne a avoir participé à l’aventure, Maheata Banner. La plus célèbre des cuisinières et pâtissières du fenua a en effet convié ses deux amis Marianela, la Costaricienne à l’accent chantant arrivée en quart de finale de l’émission, et Charles, l’étudiant en médecine passionné de pâtisserie et finaliste, à un séjour à Tahiti et Moorea jusqu’au 21 juin. Ils seront accompagnés par Ava, la compagne de Charles et youtubeuse aux milliers de vues.

La fine équipe de pâtissiers proposera une série de master class et d’événements autour, vous l’aurez deviné, de la pâtisserie. À retenir donc pour les amateurs de bons et beaux gâteaux : master class chez Les rêves de Lucie les 11, 12 et 14 juin, Tea Time dans les jardins du Tahiti Ia Ora Beach Resort le 16 juin et Soirée Gastronomie au restaurant Le Carré le 13 juin.

Les pâtissiers se rendront également à Moorea afin de rendre visite aux enfants de l’association Huma no Moorea Maiao qui ont l’habitude de recevoir Maheata. D’ailleurs une partie des fonds récoltés par les master class sera remis à l’association.

A noter que Marianela, Charles et Ava arrivent vendredi 7 juin à 5h25 à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Ils seront les invités d’Alexandre Taliercio dans À Vous La Parole sur Radio1, mardi 11 juin à 11 heures.

Infos et renseignements :

Au 87 752 755 ou sur [email protected]