Les cantiniers de Moorea pas fixés avant la rentrée

Le sort des employés de la fédération des cantines scolaires de Moorea est toujours en suspens. Lundi matin, dans l’attente d’une décision du tribunal administratif, le tribunal du travail a renvoyé le sort des cantiniers au 21 août prochain, c’est-à-dire après la rentrée scolaire…

Malgré les vacances scolaires, il n’y a pas de répit. Le conflit est toujours vif entre la commune de Moorea et la fédération des cantines scolaires Tau tama here. Le 1er juillet dernier, la commune a repris le service de restauration scolaire en régie directe. Un service qui était assuré jusque là par la fédération. Les salariés CSIP de Tau tama here demandent toujours le transfert de leurs contrats, avec salaires et ancienneté. Plusieurs procédures ont été intentées en justice. Ce lundi matin, le tribunal du travail devait examiner le dossier, mais il a renvoyé l’audience au 21 août prochain. Dans ce dossier, comme l’explique l’avocat de la commune de Moorea, Me Dominique Bourion, le président du tribunal du travail veut laisser le tribunal administratif statuer avant de rendre sa décision.

Le conflit se prolonge donc, alors que la commune de Moorea a déjà repris le service de restauration scolaire. « Depuis le 1er juillet, la commune a repris la gestion avec toutes les finances et la fédération se retrouve avec 39 salariés sans moyens, sans ressources », rapporte la secrétaire générale de la CSIP, Gisèle Teheiura. Elle affirme ne pas savoir combien de personnes ont déjà été recrutées par la commune pour assurer le service à la rentrée, mais aucun des 39 salariés de Tau tama here n’a été « retenu » d’après elle. Gisèle Teheiura ne parle pas de chômage technique : « On pourrait le dire si, d’ici la fin du mois, le tribunal ne statue pas : soit c’est un transfert, soit c’est un licenciement économique. Pour le moment, on attend. » Et cette attente qui se prolonge fait peser un risque sur la rentrée scolaire, affirme Heifara Nahei, le président de la fédération Tau tama here.